Kirke åbner Loppe Deluxe

Apostolsk Kirke har omdannet et kælderrum til genbrugsbutik. Overskuddet går til velgørenhed

En frivillig i Apostolsk Kirke på Åmosevej i Hillerød har omdannet et af kirkens kælderrum til genbrugsbutikken Loppe Deluxe.

Liv til området

"Det giver liv til kirken og til området. Det er jo et dejligt sted, så jeg vil gerne bringe noget liv hertil," siger Bente Fogh Hansen, som også glæder sig over, at loppebutikken tjener lidt penge ind til kirkens arbejde.