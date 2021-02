Suki og hendes kæreste, som allerede driver Royal Taste i Slotsgade, åbner nu også Royal Style, lige over for. Foto: Mdt

Kinesisk med kongelig udsigt

De driver nemlig allerede sushirestauranten Royal Taste på hjørnet over for. Nu åbner parret den kinesiske restaurant Royal Style på Slotsgade 59, hvor Café Goa tidligere lå.

I efteråret så de, at Goa var flyttet ud, og at lokalerne var blevet ledige - og de slog hurtigt til.

"Vi synes, den har en rigtig god placering og er et super sted. Samtidig synes vi, at Hillerød mangler en god, kinesisk restaurant med ægte kinesiske retter," siger Suki.

Efter de overtog lokalerne, har de lagt et stort stykke arbejde i at rive alt ned, også gulve og vægge, og etablere nyt køkken og nye toiletter i restauranten, hvor der bliver plads til 50 siddende gæster.

"Alt er nyt, så vi var helt klar til at åbne i januar, men så kom nedlukningen. Så det er en hård tid. Jeg er bare glad for alle vores dejlige kunder, som støtter os i denne tid," siger hun.

At parrets to restauranter ligger så tæt på hinanden, vil være en fordel, når de skal drives i hverdagen, håber de.

Parret flyttede fra Frederiksværk, hvor de tidligere har drevet en buffetrestaurant, til Hillerød med deres tre børn på seks, 15 og snart 17 år, da de åbnede Royal Taste for et par år siden. Restaurant Royal Style kommer dog ikke til at byde på kinesisk buffet, men retter som udvælges på menukortet og serveres af tjeneren ved bordet. Det, mener parret, også giver god mening i en coronatid, hvor det at vælge mad fra en buffet sammen med andre synes mindre attraktivt.

Glæder sig til at åbne

Planen er nu at åbne restauranten ved at sælge kinesisk mad som take away, ligesom de også sælger take away-sushi fra Royal Taste, hvis altså ikke restauranten for alvor kan slå dørene op.