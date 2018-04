Se billedserie Mig og Charly var en film, der ramte rent og samlede et stort publikum. Nu markeres 40 års-dagen. Foto: Nordisk Film Foto: Nordisk Film

Send til din ven. X Artiklen: Kim fik nok af Mig og Charly Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kim fik nok af Mig og Charly

Hillerød - 01. april 2018 kl. 08:27 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er så længe siden, at Kim Eduard Jensen fra Nødebo næsten har glemt det. Eller også synes han, at det er noget, han har lagt bag sig uden de helt store følelser. Vi taler om en af de to store roller i succes-filmen »Mig og Charly«, som Nordisk Film efter påske fejrer 40 års jubilæum for.

- Det var sjovt at være med, men i dag siger det mig ikke noget. Jeg ville ikke være noget med film, men med teater, og jeg blev instruktør, siger Kim Jensen, som i filmen fra 1978 hed Steffen, kom fra Silkeborg, og løb ind i den rodløse Charly, københavnerdreng fra et ungdomshjem uden for byen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Charly blev spillet af Allan Olsen, som dermed fik sit gennembrud som skuespiller. Allan Olsen blev i en fritidsungdomsklub opdaget af instruktøren Morten Arnfred, og derefter var det snart slut med at være glarmesterlærling.

Anderledes med Kim Eduard Jensen, som dengang boede i Virklund uden for Silkeborg. Han kom aldrig ind på det spor, hvor man kan blive filmstjerne, og han gik heller ikke efter det.

Kim var i gang med andet år på HF i Silkeborg, da han blev opdaget. Hans filmkæreste Majbritt, spillet af Helle Nielsen, var ligeledes en lokal amatør.

- Jeg var tilflytter, for min familie kom fra København. Vi boede i det midtjyske fra jeg var ni år og ni år frem, men jeg talte med københavnsk dialekt, da optagelserne gik i gang. Instruktøren bad mig om at tale med jysk accent, og det forsøgte jeg. Det blev lidt overdrevet jysk, men der blev sagt god for det, husker han.