I fundamentet under bygningen er der blevet støbt en tidskapsel med ting fra 2021 og Gadevang Asyls værdier.

»Kilden« er klar til nye vuggestuebørn

Hillerød - 07. august 2021

I marts blev der taget første spadestik til Gadevang Asyls nye tilbygning, der giver plads til 16 vuggestuebørn, og i går blev bygningen så indviet af borgmester Kirsten Jensen (S) og formand for Børne-, Familie- og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V).

Tilbygningen, der har fået navnet »Kilden«, står klar efter fem års forarbejde, og børnene står i kø for at begynde, for Gadevang Asyl har venteliste.

Lige nu går der 59 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn i Asylet, og venteliste skyldes, at der er et generationsskifte i gang i Gadevang, hvor ældre flytter ud, og børnefamilierne rykker ind. Det giver sig udslag i historiens største venteliste til Gadevang Asyl.

- Vi er i gang med et stort generationsskifte i Gadevang, som jo er et fantastisk sted at bo med Asylet som udgangspunkt for et godt børneliv. Derfor er udvidelsen til stor glæde for alle forældre i Gadevang, som har brug for en plads, fortalte Gitte Nielsen, der er leder - såkaldt Asylmoder - i Gadevang Asyl, da spaden blev sat i jorden i marts.

Arbejdet med at udvide Asylet gik i gang i 2016. Undervejs stod det dog klart, at projektet var underfinansieret, og også fredningsmyndighederne har været ind over planerne, da Gadevang Asyl ligger klods op af Gadevang Kirke og kirkegård og et stort gammelt træ, som er fredet. Menighedsrådet har også givet tilladelse til byggeriet. De 2,8 millioner kroner, som byggeriet koster, låner bestyrelsen i bygningerne, mens Hillerød Kommune stiller lånegaranti.