Kig med ind i Royal Stage

Det gule byggehegn ved indgangen til Royal Stage blev skubbet til side i aftes, og 75 af avisens læsere fik lov at komme på rundvisning i den næsten færdigopførte multiarena. Om et par uger skal det hele stå klart, når både Nordsjællands Håndbold, KIF Kolding og TV2 rykker ind, og slutspurten på det 175 millioner kroner dyre byggeprojekt er i fuld gang. 23. november sendes live fra håndboldkampen, og det bliver den første af en række generalprøver på, hvad Hillerøds nye multiarena kan, inden selve åbningen 7. januar 2020.

Om få uger kan Hillerøds multiarena endelig tages i brug. Sammen med 75 af avisens læser har vi været på et smugkig i Royal Stage - se med her.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her