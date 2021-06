En 25-årig mor, der torsdag blev anholdt og sigtet for kidnapning, blev løsladt ved et grundlovsforhør fredag formiddag. Foto: Ann-Sophie Meyer

Kidnapningsalarm på Facebook: Mor sigtet for at have kidnappet sin datter

En mor blev torsdag eftermiddag anholdt og sigtet for kidnapning. Da hun blev fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag, valgte anklageren at løslade kvinden.

Hillerød - 18. juni 2021 kl. 16:14 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En kompleks sag om en påstået kidnapning er de seneste dage blevet debatteret i Hillerød. For onsdag blev en 5-årig pige efterlyst på Facebook, og ifølge opslaget var pigen blevet kidnappet af sin mor.

I opslaget, som nu ikke længere er at finde på Facebook, stod der blandt andet, at moren var stukket af med datteren, og at det er faren, der har den fulde forældremyndighed. Mindst en borger tog kontakt til politiet, da opslaget blev delt i en Facebook-gruppe, og Nordsjællands Politi oplyste til avisen torsdag formiddag, at de havde kendskab til opslaget på Facebook, og at de var i gang med at undersøge sagen nærmere.

Klokken 15.56 torsdag eftermiddag blev en 25-årig kvinde anholdt og sigtet i sagen.

Nægter sig skyldig Fredag formiddag blev kvinden fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

På anklagebænken sad en spinkel kvinde med store brune øjne og langt mørkt hår. Hun var iført hvid cowboyjakke, mørke bukser og sandaler, og hun sad med sammenfoldede hænder, som hun havde placeret i skødet.

Kvinden er sigtet for at have kidnappet sin datter efter paragraf 215 stykke 1 i straffeloven. Af sigtelsen fremgik det, at moren havde hentet sin datter fra skole mandag før klokken 14.00, og ifølge sigtelsen har moren, uden at have bemyndigelse til det, holdt datteren skjult indtil torsdag, da hun blev anholdt.

Men under grundlovsforhøret nægtede moren sig skyldig i anklagerne.

På krisecenter Da kvinden blev afhørt, forklarede hun via sin tolk, at hun ikke er bekendt med, hvem der har forældremyndigheden over datteren. Hun forklarede videre, at hun indtil i mandags boede med datteren i eksmandens lejlighed, mens eksmanden ifølge kvinden bor et andet sted med sin nye kæreste.

- Min eksmand kommer nogle gange forbi og slår mig, og så smutter han igen, og sidste gang slog han mig, imens min datter var til stede, sagde kvinden blandt andet i retten, og den påstand blev bakket op af en hospitalsrapport, hvor det fremgår, at kvinden den 25. december 2020 har været på hospitalet, fordi hun blødte ud af øret. Ifølge kvinden skyldtes skaden, at hun var blevet slået med en sko af af sin eksmand.

Moren forklarede videre, at eksmanden smed hende ud af lejligheden i mandags. Derfor havde hun taget kontakt til et krisecenter for kvinder, hvor hun havde fået lov til at flytte ind. Kvinden forklarede i retten, at hun havde en aftale med krisecentret om, at hun kunne få sin datter med, og at hun derfor havde hentet datteren efter skole mandag.

Forsvundet fra skolen Faren, som står bag anmeldelsen, var ikke til stede ved grundlovsforhøret. Han var i stedet blevet afhørt af politiet mandag, hvor han ifølge anklageren havde forklaret, at han var taget hen til datterens skole for at hente hende mandag eftermiddag, men at datteren allerede var blevet hentet, da han nåede frem.

Det havde gjort ham bekymret, har han forklaret til politiet, og han var derfor taget hen til den lejlighed, som den sigtede kvinde og deres datter har boet i indtil i mandags. I lejligheden kunne han konstatere, at skabet var tømt for tøj, og at hans datters legetøj var væk. Det samme var hans ekskone og datteren.

Faren har forklaret til politiet, at moren har sagt: »Du skal glemme mig og (datterens navn, red). Du kommer ikke til at se os igen« under en telefonsamtale, der fandt sted mandag.

Kvinde løsladt Det helt store spørgsmål under grundlovsforhøret endte med at blive, hvem der har forældremyndigheden over den 5-årige pige. Det stod ikke klart, da der blev afholdt grundlovsforhør, fordi datteren er født i Sverige.

De danske myndigheder har derfor anmodet de svenske myndigheder om at få tilsendt blandt andet fødselscertifikat og information om forældremyndighed til den videre sagsbehandling.

På den baggrund valgte kvindens forsvarsadvokat at anmode om, at kvinden blev løsladt, og den anmodning valgte anklageren at efterkomme.

Det kom ikke frem i retten, hvor datteren opholder sig, imens sagen bliver behandlet.