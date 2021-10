Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen (S) sammen med Thomas Brücker fra partiet.

Kernevelfærd er vigtigt for vælgerne

Børn, unge og ældre er vigtigst for vælgerne, viste Venstres afstemning på Torvet lørdag. Også forsyningen, almene boliger, parkeringspladser og lys på slottet er vigtigt, fortalte partierne.

Det er kernevelfærd, Hillerød Forsyning, almene boliger og lys på slottet, vælgerne efterspørger, fortalte politikere fra Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre lørdag på Torvet i Hillerød.

Det blæser så meget, at den lille færge, som er på arbejde i efterårsferien, driver sidelæns på søen, og en socialdemokrat spørger, måske mest sig selv, "hvorfor er det altid så koldt, når vi gør det her?"

Hos Konservative står Nikolaj Frederiksen helt ude midt på gågaden med en pind med plastikmølle, som roterer i vinden.

- Folk spørger, hvad vi kan gøre for dem. Nogle bor i egen bolig, andre til leje. Det er forskelligt, hvad de har behov for, siger han.

Et tema, som fylder, ifølge Konservative, er Hillerød Forsyning. Nikolaj Frederiksen mener, at ledelsen og bestyrelsen skulle have reageret hurtigere på de sager, der har været i forsyningen, og have ryddet op.

Hvis man skal se lidt mere positivt på tingene, så nævner Nikolaj Frederiksen, at der sker meget i byen.

- Der bliver bygget, og der kommer mange nye borgere til, studerende og børnefamilier, siger han.

Partifællen Lars W. Hansen nævner Hillerød Forsyning som nummer ét punkt, han oplever, folk gerne vil snakke om.

Glad børnefamilie Hos Socialdemokraterne står borgmester Kirsten Jensen sammen med partifællerne. Hun fortæller, at hun dagen inden har snakket med en børnefamilie, der lige er flyttet til byen fra Københavns omegn. Det er hun glad for. Familien har to børn, hvoraf det ene ikke er i institution endnu, men det andet er.

- De var glade for det dagtilbud, der er her, siger Kirsten Jensen.

Hun oplever, at selvom nogle af sagerne i byrådet nogle gange er meget tekniske, så er det vigtige for folk sådan noget som dagtilbud til børnene, skole og hjemmepleje.

Partifællen Thomas Brücker står ved siden af, og han fortæller, at han har snakket med en vælger, der var ked af, at der ikke er så mange billige boliger i Hillerød.

- Vi vil gerne have flere almene boliger, men det kræver, at vi kan få et flertal for det, siger Thomas Brücker, og borgmesteren er enig.

Der er almene boliger på vej ved stationen og i Skævinge, forklarer Kirsten Jensen. Der kan være stor forskel på, hvad det koster i husleje at bo i privat udlejning og almen bolig, og det er vigtigt med flere almene boliger, mener hun. Hvis skolelærere, plejepersonale og andre vigtige faggrupper skal have råd til at bo i kommunen, så kræver det, at der er boliger, som er til at betale med den løn, som disse faggrupper får.

Vivi Wøldike fra Socialdemokratiet nævner flere ting, vælgerne på gaden har klaget til hende over: Ikke nok ældreboliger og plejehjem, for mange højhuse på Frederiksbro, at der ikke er lys på slottet.

Mie Laustsen, Socialdemokratiet, siger, at hun har fået ros for cykelstierne på Holmegårdsvej og bag om badmintonbanerne, som hun selv har ventet på siden hun var barn. Hun har også fået ros for at kæmpe for Hillerøds baggårde, siger hun, for eksempel baggården ved Behageriet.

Nyt for DF'er Lars Ole Skovgaard Larsen fra Dansk Folkeparti er også på gaden, og han fortæller om en ny virkelighed som medlem af et nyt parti. Han skiftede tidligere på året fra Venstre til Dansk Folkeparti, som han nu stiller op for. Gørløse-stemmeslugeren skal nu repræsentere et større geografisk område, end da han var i Venstre.

- Det er nyt for mig, at jeg skal nå ud i hele Hillerød, siger han.

For fire år siden var han del af Venstre, hvor der var en hel masse kandidater med hver deres synspunkt.

- Det er nemmere at blive enig med tre end med 26, siger han.

Folk på gaden vil gerne snakke om parkeringspladser på Batzkes bakke, siger han.

Han stemte imod at sløjfe parkeringspladserne til fordel for træer, da sagen var i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, hvor han er med. Folk vil også gerne snakke om, at det går for hurtigt med at udbygge byen, siger han, der mener, det sker på bekostning af de borgere, der allerede bor i byen. Han vil gerne sænke farten, og så vil han hellere have, at der bliver bygget og udviklet i de mindre landsbyer i kommunen frem for i Hillerød by.

Afstemning hos Venstre Hos Venstre må Hanne Kirkegaard skynde sig videre, fordi hun skal forestå en vielse. Under deres pavillon kan man stemme på, hvad der er vigtigst for én selv. Mulighederne er: Børn og unge, ældre, byens udvikling og grøn kommune. Vælgerne på gadens vurdering af vigtigheden er i førnævnte rækkefølge. Børn og unge mener flest er det vigtigste emne denne lørdag på Torvet.

Birthe Olsen, der er bestyrelsesmedlem i Venstre i Hillerød styrer afstemningen, der foregår med orange og blå bolde, ligesom Venstres farver. Mange mener, at ældreområdet er vigtigt, siger hun, der selv sidder i ældrerådet, men ikke genopstiller, fordi hun synes hun er blevet for gammel. Derudover er et andet emne meget vigtigt for mange, der kommer forbi hende denne dag på Torvet.

- At der ikke er lys på slottet, siger hun og opfordrer avisen til at tale med borgmesteren om det.

En yngre kvinde kommer forbi Venstres pavillon og kaster endnu en stemme i krukken, der repræsenterer Børn og unge som det vigtigste emne i valgkampen.