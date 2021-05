Kenneth Jørgensen er klar til at gå i gang med at bygge sin garage - han venter bare på at få lov af kommunen. Foto: Martin Warming

Kenneth har ventet tre måneder på en byggetilladelse - imens stiger priserne på byggematerialer

Bunkerne af byggeansøgninger hober sig op hos Hillerød Kommune, og det går blandt andre ud over Kenneth Jørgensen, der indtil videre har ventet i tre måneder

Hillerød - 27. maj 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Kenneth Jørgensens tålmodighed er blevet sat på lidt af en prøve.

Kenneth har nemlig planer om at bygge en garage på sin grund på Borupvej i Skævinge, men det kræver en byggetilladelse fra Hillerød Kommune. Og den lader vente på sig.

Kenneth Jørgensen sendte den 17. februar en ansøgning til Hillerød Kommune, men her tre måneder senere har han endnu ikke fået svar på, om han må stikke spaden i jorden eller skal finde et andet sted at parkere sin bil.

For et par uger siden gav kommunen dog endelig lyd fra sig.

Kenneth modtog nemlig en mail fra den afdeling, der behandler hans ansøgning, hvori der stod, at sagen nu bliver sendt i nabohøring i knap tre uger. Derudover er der en klagefrist på fire uger, når nabohøringen er overstået, og det vil sige, at Kenneth som minimum kommer til at skulle vente i næsten fem måneder på at få at vide, om han må bygge en garage eller ej.

"Men hvorfor har de ikke sendt sagen i nabohøring for lang tid siden? Min mail har åbenbart bare ligget i en mailboks i tre måneder, uden at der er nogen, der har gjort noget ved den. De ved jo, at den skal i nabohøring, så hvorfor har de ikke udnyttet ventetiden og videresendt min ansøgning til mine naboer for lang tid siden. Jeg synes ikke, der er særligt effektivt," siger Kenneth Jørgensen.

Dårlig service Han mener ikke, det er rimeligt, at man skal vente i så lang tid på noget som simpelt som en byggetilladelse til en garage.

"Min grund er på to tønder land, så det er jo ikke fordi, jeg ikke har plads til en garage, og den kommer på ingen måde til at genere mine naboer," siger Kenneth Jørgensen, der mener, at den lange ventetid er dårlig service fra Hillerød Kommunes side.

"Jeg betaler kommunen for, at de behandler min ansøgning, og så synes jeg da også, at det er rimeligt, at den bliver ekspederet lidt hurtigere. Jeg ved godt, at jeg bare er en lille, privat kunde, men jeg betaler jo stadig for det," siger han.

Kenneth Jørgensens garageprojekt er altså indtil videre gået fuldstændig i stå.

"Jeg skal have en entreprenør til at støbe fundamentet, men jeg kan ikke lave en aftale med ham, for jeg ved ikke, om jeg får tilladelsen - og hvornår den i givet fald kommer. Og det er jo ikke sikkert, at entreprenøren har tid, når jeg får tilladelsen, og så kommer jeg til at skulle vente endnu længere. Det er meget svært at planlægge noget som helst, når man ikke kender tidshorisonten for, hvornår kommunen får færdigbehandlet min ansøgning," siger Kenneth Jørgensen.

Derudover risikerer han, at prisen på garagen stiger.

"Det begynder at blive svært at få fat i forskellige byggematerialer, og de siger, at prisen på mange træprodukter vil stige mellem 20 og 30 procent på grund af corona-krisen. Så for hver uge, der går, hvor jeg ikke får min tilladelse, stiger prisen på min garage altså".

Kenneth Jørgensen understreger, at han ikke langer ud efter de medarbejdere på kommunen, der skal behandle hans ansøgning.

"Det virker som om, at de er presset, men så må kommunen afsætte nogle flere ressourcer til området. Man burde i hvert fald koordinere tingene lidt bedre, så en mail ikke får lov til at ligge tre måneder, uden at der er nogen, der kigger på den," lyder det fra Kenneth Jørgensen.

Lagt ned Lone Henriksen, der er sektionsleder i Byg i Hillerød Kommune, der er den afdeling, der blandt andet behandler byggesager, synes heller ikke, at det er rimeligt, at man skal vente så længe på at få en byggesag behandlet.

"Nej, det synes jeg bestemt ikke, men vi har så enormt mange byggesager liggende," fortæller hun.

"Det er usædvanligt i øjeblikket. Jeg har været her i mange år, og jeg har mange gange sagt, at nu kan det da ikke blive værre. Men det kan det åbenbart. Vi har 400 byggesager liggende i øjeblikket, der venter på at blive behandlet," tilføjer Lone Henriksen, der godt kan forstå, at Kenneths tålmodighed er ved at være opbrugt.

"Jeg kan sagtens forstå, at man som borger tænker, hvorfor søren kan jeg dog ikke få min byggesag igennem noget hurtigere? Men der ligger som sagt 400 sager i bunken og venter. Vi kan simpelthen ikke arbejde hurtigere. Vi er lagt ned, og det har heller ikke gjort det bedre, at vi har siddet hjemme og arbejdet i lang tid på grund af coronanedlukningen. Det har gjort det hele lidt mere besværligt," siger hun.

Kenneth Jørgensen bor i en landzone, og det er derfor en såkaldt landzonetilladelse, han skal have, og altså ikke en almindelig byggetilladelse.

"Landzonetilladelser får lov til at vente længere end almindelige byggesager. De er mere komplekse, og så har vi ikke så mange sagsbehandlere, der kan landzonebehandle. Derfor er de sager længere tid undervejs," fortæller Lone Henriksen.

Det vil sige, at Kenneth Jørgensen bliver 'straffet', fordi han bor i en landzonetilladelse, selvom han garagebyggeri jo i princippet ikke adskiller sig fra et garagebyggeri i en byzone?

"Det kan du have ret i," siger Lone Henriksen.

