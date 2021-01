Foto: Allan Nørregaard

Kendt skyldig i bedrageri: Tre års fængsel og store krav om erstatning

29-årig mand fik streng dom for at sælge stjålne gravemaskiner og campingvogne.

Hillerød - 12. januar 2021 kl. 06:21 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Retten i Hillerød gav i november sidste år den 29-årige Steffan Mikalsen fra Københavnsområdet en dom på tre års fængsel for groft bedrageri og hæleri begået i Hillerød og flere andre steder i Nordsjælland, ved at sælge stjålne campingvogne, gravemaskiner og andre maskiner, som alle var stjålet og havde fået falske stelnumre.

Derudover blev han dømt for en lang række overtrædelser af færdselsloven, især kørsel uden førerret, men også to tilfælde af overtrædelse af fartgrænserne, hvor han havde kørt op til 178 km/t på Helsingørmotorvejen.

Steffan Mikalsen nægtede sig skyldig i anklagerne om bedrageri og hæleri, men erkendte at have overtrådt færdselsloven flere gange.

Stjal maskiner for 400.000 Lovovertrædelserne er sket i 2018, 2019 og 2020 frem til hans varetægtsfængsling i 2. marts 2020.

I juni 2019 lykkedes det ham sammen med en anden mand at få personalet hos GSV Maskinudlejning i Hillerød til at udlevere maskiner og materiel for cirka 400.000 kroner til sig. De to mænd udgav sig for at være fra nedrivningsfirmaet Søndergaard A/S og fik blandt andet overdraget en gravemaskine, en trailer og en pladevibrator.

Materialet blev aldrig leveret tilbage.

I retten fortalte en mand fra GSV Maskinudlejning, at der kom en telefonisk ordre. En halv time senere dukkede Steffan Mikalsen op sammen med en anden mand, der var iført en trøje, hvorpå der stod Søndergaard, og de to mænd fik de bestilte effekter.

Senere solgte Steffan Mikalsen nogle af de effekter, det den dag lykkedes at få udleveret - blandt andet solgte han i september 2019 en motorbør på larvefødder med falsk stelnummer, som stammede fra GSV Maskinudlejning, til en virksomhed i Helsinge.

Den 25. juni 2019 gik det ud over Stark i Hillerød. Her udgav Steffan Mikalsen sig igen for at være fra Søndergaard A/S sammen med den anden mand. Her var det dog kun varer for 1200 kroner, det lykkedes at få narret fra personalet.

Solgte stjålne maskiner Den 29-årige mand var også tiltalt for at have opbevaret stjålne gravemaskiner, andet materiel og campingvogne et sted i Nordsjælland, og solgt dem videre. I september 2019 solgte han en gravemaskine med trailer, som var 300.000 kroner værd, til en mand mand i Gilleleje for 156.000 kroner. Samme mand købte i august 2019 også en campingvogn af Steffan Mikalsen, for 100.000 kroner. Vognen, som var udstyret med et falsk stelnummer, var 190.000 kroner værd.

En stjålet campingvogn af mærket LMC Matesro, som blev opbevaret på en adresse på Stæremosen i Gilleleje, fik han solgt til et ægtepar for 174.000 kroner.

En virksomhed købte en højtryksrenser til en værdi af 340.000 kroner for 125.000 kroner. Højtryksrenseren var også udstyret med et falsk stelnummer.

I november 2018 satte en han en Hobby Campingvogn til en værdi af mindst 100.000 kroner og en Adria Campingvogn til en værdi af 243.000 kroner til salg på Den Blå Avis. De to vogne blev dog aldrig solgt, da politiet ifølge dombogen afhentede vognene. Begge campingvogne havde falske stelnumre.

Han havde også forretninger i Juelsminde, fremgår det af dombogen. I december 2019 solgte han en stjålet campingvogn for 122.000 kroner.

Den 29-årig mand var også tiltalt for et indbrud i værkstedbygning i Helsinge i februar 2020. Ved indbruddet blev stjålet gravemaskiner, en højtryksrenser, værktøj og trailer for 500.000 kroner. Retten fandt det dog ikke bevist, at den 29-årige stod bag dette indbrud, og han blev frifundet for den del af anklagen.

Men han blev fundet skyldig i alle de andre anklager om bedrageri og hæleri.

Forklaring om »Jeff« Den 29-årige mand sagde til sit forsvar, at han havde taget maskiner og campingvogne i kommission for en mand ved navn Jeff, der talte engelsk og tysk. Han skulle sælge effekterne for denne mand, og troede ikke, de var stjålne. Han kunne dog ikke fortælle meget mere om sin samarbejdspartner til Retten i Hillerød, og retten valgte også at se bort fra hans forklaring om Jeff, eftersom han ikke tidligere havde givet politiet oplysninger om ham.

Den 29-årige mand, som er far til to børn, blev idømt tre års fængsel. Retten lagde vægt på de mange forhold, det professionelle tilsnit, og hans tidligere straffe. I 2016 fik han en dom på to år og 9 måneders fængsel for tyveri.

Han blev desuden dømt til at betale over 600.000 kroner i erstatning til en række af de forurettede i sagen, privatpersoner der havde købt stjålne campingvogne og virksomheder, der havde købt materiel af ham. Han blev desuden frakendt kørekortet i et år pga de mange færdselsforseelser.