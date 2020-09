Lars Bo Jørgensen blev fornylig den første modtager af vandrepokalen for Årets Netværker i Nordsjælland Håndbolds Erhvervsnetværk. Foto: Erling Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Kendt netværker står nu på mål for Nykredit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt netværker står nu på mål for Nykredit

Tidligere håndboldmålmand Lars Bo Jørgensen er tiltrådt som centerchef hos Nykredit. Han er netop blevet »årets netværker«, og netværk spillede også en rolle for jobskiftet, siger han selv.

Hillerød - 26. september 2020 kl. 10:13 Af Palle Høj Kontakt redaktionen

Netværk! Det bruges ofte som et modeord, men for 54-årige Lars Bo Jørgensen har det været en naturlig del af livet, siden han som dreng begyndte at spille håndbold i Hillerød Håndboldklub. I dag kan han slet ikke undvære det:

- Det er et uundværligt supplement til mit arbejde i Nordsjælland. Det gør, at man løbende har kontakt med de rigtige mennesker. Jeg oplever også, at andre deltagere anbefaler mig - og når man også laver forretninger med netværkets netværk, så giver det mening! siger han.

Lars Bo Jørgensen er ikke i tvivl om, at hans store netværk i Nordsjælland også har spillet ind, da han for nylig startede i et nyt job som centerdirektør i Nykredit i Hillerød. Herfra dækker Nykredit en stor del af Nordsjælland inden for bankvirksomhed: privatkunder, erhverv og private banking.

Årets Netværker Lars Bo Jørgensen skiftede til Nykredit fra en stilling som afdelingsdirektør for Erhverv i Spar Nord, hvor han var ti år i Hillerød, så han har et godt netværk i byen, hvor han altid har boet.

Netværket dyrkes også i Frederiksborg Rotary Klub, han er med i repræsentantskabet i paraplyorganisationen C4, bestyrelsesmedlem i Hillerød Byforum, og med i styregruppen for J-dag, som ved en årlig koncert i Royal Stage samler mange penge ind til håndbolden. Han er frivillig i GolfFestival og særdeles aktivt medlem af Nordsjælland Håndbolds Erhvervsnetværk.

Så aktiv, at han for nylig blev udpeget af deltagerne til at være første modtager af vandrepokalen »Årets Netværker«.

Ved overrækkelsen lagde Thomas Elong vægt på, at Lars Bo Jørgensen altid er positiv, altid bidrager ved møderne og aktivt bruger netværket.

Langtidsholdbar Målmanden med knapt 200 divisionskampe for Hillerød Håndboldklub fandt som barn ud af, at udover at vinde var det dejligt at være sammen i fællesskabet. Konen Anne mødte han også som ung håndboldspiller og de kommer stadig sammen med par fra den tid.

Så også privat har netværket spillet ind - og i arbejdet er det alfa og omega:

- Netværket er fundamentet for at skabe forretning. Det er bare det vigtigste! For Hillerød er Korsbæk; bare i overstørrelse - alle kender hinanden, fremfører han.

Men Lars Bo Jørgensen mener også, at netværk skal behandles ordentligt: Det duer ikke med hurtige, »smarte« handler:

- Så er man ikke langtidsholdbar. I et netværk skal man også kunne sige nej. Og det handler i høj grad om at opføre sig ordentligt og at være sig selv.

Derfor glædede det ham, at han blev kåret til årets netværker.