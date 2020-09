Kejserhaven bliver både til salg og til leje

- Vi er rigtig glade for at kunne præsentere et projekt af høj kvalitet. Vores fokus har fra start været at sammensætte et stærkt team af rådgivere og arkitekter - og når vi står her i dag, kan vi allerede se, at forventningerne er indfriet. Da denne byggegrund er en af de sidste i området, var det i særlig grad vigtigt for os at afslutte området på bedste vis, siger Kristian Møller-Petersen, Projektchef i Skanska i pressemeddelelsen.