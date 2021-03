Hillerødparret Katrine Nielsen og Christian Wittendorf Christiansen åbner Café Kaiser på Christians Torv i SlotsArkaderne. Foto: Martin Warming

Katrine og Christians drøm går i opfyldelse: Åbner ny café

Der kommer både indendørs og udendørs servering i Hillerøds nye café, der efter planen skal åbne i første halvdel af maj

Hillerød - 11. marts 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerødborgerne får snart et nyt sted at gå ud at spise. Når vi altså på et eller andet tidspunkt får lov til det igen.

Hillerødparret Katrine Nielsen og Christian Wittendorf Christiansen har nemlig overtaget Burger Garages gamle lokale på Christians Torv i SlotsArkaderne, hvor de åbner Café Kaiser.

Katrine og Christian har brugt de sidste par uger på at skralde lokalet fuldstændigt, og nu går håndværkerne i gang med at bygge det hele op fra bunden igen, fortæller Christian Wittendorf Christiansen.

"Vi har længe haft en drøm om at åbne en café i Hillerød. Vi bor her jo selv, så det er nærliggende, at vi også har en café her," siger han.

Katrine og Christian er ikke nye i restaurationsbranchen. De sidste syv år har de haft Café Kaiser på Stengade i Helsingør.

"Vi har hele tiden haft planer om at åbne en café mere, og så er det jo perfekt, at det bliver her i Hillerød, hvor vi selv bor og kender en masse mennesker. Hillerød er en by i vanvittig vækst, og der kommer rigtig mange mennesker i SlotsArkaderne, så det giver rigtig god mening for os at åbne her," siger Christian Wittendorf Christiansen.

For hele familien Katrine og Christian beskriver selv deres café som en familierestaurant, hvor det vigtigste - udover maden - er, at der er en god og hyggelig stemning.

"Vi går ret meget op i, at vores tjenere er 'voksne' mennesker. Det skal være folk over 20 år, der har et service-gen og er i stand til at træffe nogle beslutninger selv. Det er meget vigtigt, at vores kunder synes, at det er hyggeligt at komme her, og det har personalet et stort medansvar for," siger Christian Wittendorf Christiansen.

God plads Lokalet, som Café Kaiser snart åbner i, er godkendt til 100 personer, men så mange bliver der ikke plads til i første omgang.

"Set i lyset af corona-pandemien, så tror jeg, at de fleste vil sætte pris på, at der er lidt god plads mellem bordene, så i første omgang bliver der ikke plads til 100 mennesker ad gangen," siger Christian Wittendorf Christiansen.

Men det bliver ikke kun indendørs, man kan nyde sin mad på Café Kaiser. Cafeen har nemlig fået tilladelse til at have udendørsservering langs bygningen ud mod Christiansgade og biblioteket, hvor der bliver plads til cirka 30-40 gæster ad gangen.

Der skal ansættes et sted mellem 20 og 25 medarbejdere, der bliver en blanding af deltids- og fuldtidsansatte i den nye café i SlotsArkaderne, og det er planen, at Katrine og Christian på skfit skal være i cafeen i henholdsvis Helsingør og Hillerød.

"Vi er jo ansigterne udadtil, og derfor er det vigtigt, at vi selv er her og er tilgængelig både for medarbejdere og kunder," siger Katrine Nielsen.

Et vildt tidspunkt Men hvor får man dog modet til at åbne en ny café midt i en corona-pandemi fra?

"Det er også et vildt tidspunkt at åbne på. Vi aner jo i princippet ikke, hvornår vi får lov til at åbne, men vi fik et godt tilbud, som vi ikke kunne sige nej til, og på et eller andet tidspunkt kommer vi forhåbentlig også over corona, og så, tror jeg, at folk skal ud være sociale igen og spise noget god mad," lyder det fra Christian Wittendorf Christiansen.

Både på hverdage og i weekender vil Cafe Kaiser have brunch på menuen. Og den bygger man selv op fra bunden.

"Vi har et byg-selv-system, så man kun vælger det, man har lyst til at spise. På den måde har gæsterne fuldstændig kontrol over, hvad de får, og så undgår vi også en masse madspild, fordi kunderne ikke får noget, de ikke kan lide," fortæller Christian Wittendorf Christiansen.

Rammer bredt Café Kaiser får også byg-selv-burger på menuen, som man kan bestille hele dagen, og derudover kan man blandt andet få højtbelagt smørrebrød til frokost. Aftenmenuen består blandt andet af bøffer, mørbradgryde, stjerneskud og pariserbøf.

"Vi rammer rimelig bredt med vores menukort, og der er lidt til enhver smag. Vi bestræber os på at lave meget af vores mad fra bunden. Vi sylter blandt andet selv vores agurker og rødløg, vi marinerer selv vores kød og laver vores egen dressinger," siger Katrine Nielsen.

Det er planen, at Café Kaiser skal åbne i første halvdel af maj. Hvis myndighederne altså giver grønt til, at vi igen må gå på cafe og restaurant.

