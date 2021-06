Se billedserie Katrin Svensson blev kåret til årets gelenegletekniker til Danish Nail Awards. Pressefoto: Wismarq Foto

Katrin startede som negletekniker som 18-årig - nu har hun vundet pris

Katrin Svensson, som åbnede egen salon som blot 19-årig, vandt prisen som årets gelenegletekniker til Danish Nail Awards

Hillerød - 04. juni 2021

Der blev uddelt hæder lokalt, da der lørdag 29. maj blev afholdt Danish Nail Awards.

Her vandt Katrin Svensson, som driver neglesalonen Cosmetic By Katrin i Søndre Jernbanegade i Hillerød, nemlig prisen for 'Gele Tech' - altså blev hun kåret som årets gele-negletekniker.

"Jeg var meget overrasket, for jeg var oppe imod nogle rigtig dygtige negleteknikere. Så jeg havde slet ikke regnet med at vinde. Jeg havde faktisk taget skoene af og lænet mig tilbage, så jeg måtte scenen i bare tæer og holde tale. Det var virkelig overvældende," siger hun.

Vild oplevelse Danish Nail Awards blev afholdt på D'Angleterre i København for fulde huse, så det var en vild oplevelse at vinde en af de 10 priser, siger Katrin Svensson:

"Efter jeg havde været på scenen, kunne jeg slet ikke huske, hvad der var sket, og hvad jeg havde sagt. Det var meget vildt - og meget, meget fedt".

Startede som 18-årig Katrin Svensson var 18 år gammel, da hun startede som selvstændig negletekniker hjemmefra, og hun var blot 19 år, da hun slog dørene op for sin helt egen salon i 2016. Dengang var hendes neglearbejde en hobby, der greb om sig, og som betød, at hun åbnede sit eget sted, som hun altså har drevet lige siden.

"Den her pris er med til at vise, at det godt kunne betale sig for mig at springe ud i det og turde at satse - også selvom jeg var ung, og alle mine venner gjorde noget andet," siger hun.

Anerkendelse Hun betragter prisen som et stort klap på skulderen:

"Prisen bekræfter mig i, at jeg ikke 'bare' laver negle. Den er med til at give mig anerkendelse for det, jeg laver. Så kan det godt være, jeg ikke har fået en uddannelse eller gået på gymnasiet, men så har jeg gjort noget andet".

Danish Nail Awards er en årlig officiel prisuddeling for neglebranchen og blev lanceret i 2020. Vinderne blev fundet gennem indstillinger, som alle kunne stemme på, og ud af de fem indstillede med flest stemmer, fandt en jury vinderen.