Kathrine Tovgaard fik ikke registreringsnummeret på den bil, som manden, der dumpede kaninerne i skovbunden, kørte i. Foto: Martin Warming

Kathrine fandt tre kaniner efterladt i skovbunden: - Det er en hensynsløs handling

Kathrine Tovgaard fandt i sidste uge tre kaniner, der var blevet dumpet i skovbunden

Hillerød - 12. august 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

De fleste kan nok give Kathrine Tovgaard ret i, at det, hun oplevede forleden, slet ikke er i orden.

Alligevel er der åbenbart mange, der gør det.

Men lad os starte med at beskrive, hvad det egentlig var, Kathrine Tovgaard oplevede på sin cykeltur i Store Dyrehave torsdag aften omkring klokken 19, da hun ad skovstien nærmede sig den store parkeringsplads, der ligger mellem krydset ved Københavnsvej og krydset ved Lidl på Centervænget, på Overdrevsvejen.

"Jeg havde været på cykeltur i skoven, og da jeg nærmede mig parkeringspladsen, lagde jeg godt mærke til, at der holdt en sølvgrå bil, og at der sad en person inde i den, men det var ikke noget, jeg tænkte mere over," fortæller Kathrine Tovgaard.

Puslede i skovbunden Men da bilen begyndte at køre, så hun pludselig noget, der bevægede sig ude i skovbunden lige ved siden af, hvor den sølvgrå bil havde holdt.

"Først tænkte jeg, at det kunne være en fugl, men da jeg kom tættere på, kunne jeg se en lille brun kanin, og da jeg kiggede lidt rundt, så jeg to kaniner mere," fortæller Kathrine Skovgaard.

Hun så ikke personen i den sølvgrå bil sætte kaninerne af, men hun føler sig overbevist om, at det var ham eller hende, der efterlod dem i skovbunden.

"Jeg talte med en cyklist, der var ved at sætte sin cykel fast på sin bil, og han havde set, at der stod noget, der lignede et bur med noget brunt inde i i den sølvgrå bil, men at han havde troet, at det var en hund, og så havde han ikke tænkt mere over det," fortæller Kathrine Tovgaard.

Kathrine fik kaninerne op i den balje, som de formentlig var blevet efterladt i, og ringede til vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse. Foto: Kathrine Tovgaard

Ringede 1812 Ved siden af kaninerne, som Kathrine fandt i skovbunden, stod der en lille pink balje med et viskestykke nede i.

"Jeg ved ikke, om kaninerne var blevet lagt i baljen, så det var nemmere at se dem, hvis der var nogen, der kom forbi, men det er sådan set lige meget: Man overlader ikke tamdyr til sin egen skæbne på den måde," siger Kathrine Tovgaard.

Det lykkedes Kathrine og manden med cyklen at få kaninerne op i baljen igen, og så ringede hun til vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse på 1812.

"Jeg aftalte med dem, at jeg skulle tage dem med hjem, og så ville de komme og hente dem senere, og efter en times tid, blev de hentet og kørt til et internat i Roskilde," fortæller hun.

Kathrine ved selvsagt ikke, hvorfor kaninerne blev efterladt i skovbunden, men hun forstår ikke, at der er nogen, der kan få sig selv til at gøre den slags.

"Det er en hensynsløs handling. Hvis man påtager sig ansvaret for et levende væsen, så må man også være sit ansvar bevidst," lyder det fra Katrine Tovgaard.

Et stort problem Hos Dyrenes Beskyttelse kender Jens Jokumsen, der er familiedyrschef og ansvarlig for organisationens internater, kun alt for godt til problemet med kæledyr, der bliver dumpet rundt omkring.

"Vi oplever det desværre som et stort problem. Vi får årligt omkring 500 henvendelser om kæledyr, der er blevet dumpet i blandt andet papkasser og poser, så det er desværre en udbredt metode, at folk bare smider deres dyr ud i naturen, når de ikke ønsker at have dem mere," siger han til Hillerød Posten.

Men det er både ulovligt og en overtrædelse af dyrevelfærdsloven at skaffe sig af med sine kæledyr på den måde, understreger han.

"Det, man skal gøre, hvis man vil af med sine kæledyr - og det er sådan set lige meget, hvilke dyr, der er tale om - er i første omgang at prøve at finde nogle, der har lyst til at overtage dem. Man kan spørge rundt i sit netværk eller lave et opslag på eksempelvis Facebook, hvor man søger en ny ejer. Hvis det ikke kan lade sig gøre at finde nogle, der vil overtage dem, kan man kontakte det lokale internat og høre, om det er muligt for dem at overtage dyrene. Kan det heller ikke lade sig gøre, så må man enten beholde dyrene eller få dem aflivet hos en dyrlæge. Det er ikke i orden bare at dumpe dem i skovbunden. Det er fuldstændig uacceptabelt," siger Jens Jokumsen.

Ros til Kathrine Hos Dyrenes Beskyttelse har man ikke oplevet, at antallet af henvendelser om dumpede dyr er steget efter corona-nedlukningen, fortæller Jens Jokumsen.

"Der er ikke noget, der tyder på, at der er flere dyr, der bliver dumpet i naturen i dag i forhold til før corona-nedlukningen. Til gengæld er der flere end tidligere, der henvender sig til vores internater, fordi de ønsker, at vi skal hjælpe dem med at finde en nyt hjem til deres dyr," siger Jens Jokumsen, der samtidig roser Kathrine Tovgaard for at tage affære, da hun fandt de tre kaniner i skovbunden i Store Dyrehave.

"Jeg vil godt anerkende hende for at reagere og ikke bare lade stå til. Det er utrolig vigtigt, at man gør noget, hvis man finder dyr, der er blevet efterladt, og det skal hun have stor ros for," siger Jens Jokumsen og tilføjer:

"Langt de fleste dyreejere er ansvarlige mennesker. Det skal vi huske på. Men der er desværre også nogle, der griber til afstumpede metoder og bare smider deres dyr ud som affald".