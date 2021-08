En ansat i Bilka lod veninderne tage varer forbi hendes kasse uden at betale for dem. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Kassemedarbejder undlod at slå varer ind for at være sød ved sine veninder

Ung ansat lod sine veninder gå gennem kassen uden at betale for varer

Hillerød - 21. august 2021 kl. 05:18 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Når veninder eller bekendte kom forbi hendes kasse i Bilka, undlod en i dag 18-årig kvinde at registrere deres varer i sit kasseapparat, da hun var ansat i SlotsArkaderne tilbage i november 2018.

Det blev hun forleden dømt for i Retten i Hillerød, hvor hun erkendte sig skyldig i tyverierne.

Ville være sød Kvinden, som altså dengang var 16 år gammel, forklarede i retten, at hun ville være sød og give rabat, når nogle veninder eller veninders veninder kom forbi Bilka, hvor hun arbejdede i kassen. Det var for at få lidt anerkendelse, sagde hun i retten ifølge dombogen, og hun tænkte ikke over, at det kunne få konsekvenser.

Hun ønskede ikke at stjæle, men vidste godt, at det ikke var okay, sagde hun.

Snød flere gange Tyverierne fandt sted over tre dage tilbage i november 2018. Den ene dag snød hun to gange med varer for først 40 og siden 750 kroner. Den anden dag skete det en gang for 250 kroner, mens hun den tredje dag fuskede tre gange for henholdsvis 575 kroner, 650 kroner og 186 kroner, fremgår det af dombogen.

Kvinden har siden indgået et forlig med Bilka og betalt alle pengene tilbage.

Fængsel i 20 dage Kvinden blev idømt fængsel i 20 dage, men dommen blev gjort betinget, så hun ikke skal afsone den, medmindre hun begår noget strafbart i en prøvetid på et år.