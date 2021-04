Kasper udnævnt til landets bedste købmand

"Kasper er dynamisk og meget passioneret. Han er dygtig til at holde fokus på det, han og teamet selv kan påvirke - og har særligt her under Corona været skarp til at udnytte enhver lejlighed, der har budt sig til at gøre noget ekstra. Han har samlet dygtige og arbejdsomme medarbejdere i sit team, og så er han vellidt og anerkendt af både sine medarbejdere og kollegaer," siger Tania Jacobsen i en pressemeddelelse.