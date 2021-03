?Vi er nødt til at sadle om, og jeg har troen på, at folk vil have et stort behov for nærkontakt og personlige shopping-oplevelser igen, når corona er ovre. Det gælder også mændene,? siger Kasper Holm Christensen. Foto: Martin Warming

Kasper har åbnet ny butik - her kan mændene ose i deres eget univers

I nyåbnede HOLM i Slotsgade 29 er herremoden suppleret med lounge, kaffe, accessories og varer, mænd også interesserer sig for

Hillerød - 31. marts 2021 kl. 05:08 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

I Hillerøds nye herretøjsforretning, HOLM i Slotsgade 29, kan mændene ose i deres eget univers, for her er tøjet suppleret med mange accessories og varer, som det mandlige publikum typisk også interesserer sig for.

Butikken er åbnet af Kasper Holm Christensen, som blandt andet har en fortid i Jack & Jones og som butikschef i Solid i lufthavnen.

"Jeg har været i tøjbranchen i mange år og tænkt meget over, hvordan vi i lyset af internettet kan skabe interessante fysiske tøjbutikker, der stadig kan appellere til kunderne. Vi er nødt til at sadle om, og jeg har troen på, at folk vil have et stort behov for nærkontakt og personlige shopping-oplevelser igen, når corona er ovre. Det gælder også mændene. Jeg har ladet mig inspirere af andre butikker, der har forstået at skabe universer til mænd, og så har jeg også selv fået idéer," siger Kasper Holm Christensen.

Mere end tøj Hos HOLM kan mænd med god tid - og kvinder, der er ude at shoppe med deres mænd - slå sig ned loungen, hvor de kan nyde en kop kaffe.

Butikkens slogan er More Than Clothes, og kun fantasien sætter grænser for udvalget af fristelser.

"Det kan være barbersæt, parfume, hatte fra Wegener, armbånd, punge, og hvad der ellers kan interessere mænd. Jeg vil også sælge plakater, blandt andet fra en lokal kunstner, som jeg har lavet et samarbejde med".

Hverdag og fest Målgruppen er mænd i alderen 20-60.

"Jeg har et bredt udvalg, hvor der også er tøj med lidt kant imellem. Langt de fleste mærker, som jeg har taget hjem, var ikke i Hillerød i forvejen," siger Kasper.

Han har boet i Hillerød de sidste syv år og har fået et godt indblik i de lokale mænds behov for pænt tøj.

"Jeg rammer både hverdagen og de mere festlige øjeblikke. Hillerød adskiller sig fra mange andre byer ved at have et meget stort kulturliv. Mange mænd går jævnligt i teater og til koncerter og vil gerne være pæne i tøjet uden at være overfine, så dem har jeg også tænkt på, når kulturen kommer i gang igen efter corona".

