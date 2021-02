Det har været en fantastisk tid, men nu skal jeg prøve noget nyt, siger Karin Aunstrup. Foto: Martin Warming

Karin siger farvel til vandrehjemmet efter 20 år

Efter i 20 år at have knoklet på Danhostel i Hillerød skal direktør Karin Aunstrup prøve noget nyt - og have mere tid til børnebørnene

Hillerød - 04. februar 2021 kl. 05:26 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Efter 20 år på Danhostel i Hillerød havde direktør Karin Aunstrup sidste dag i fredags.

Hun startede på vandrehjemmet med at blive ansat som køkkenchef i 2000. Siden kom hun over i administrationen, blev så souschef og for seks år siden blev hun chef for det hele.

"Det har været nogle vanvittigt spændende år, og jeg har lært rigtig meget. Det er et fantastisk sted at være - helt unikt. Og så har jeg jo boet der og dermed boet midt i skoven. Det er dejligt, og jeg er blevet vant til at gå tur i skoven stort set hver eneste dag. Det bliver også mærkeligt at undvære," siger hun.

Har knoklet Men Karin Austrup har også knoklet igennem i sine mange år på Danhostel Hillerød, der både er vandrehjem, kursuscenter, lejrskole og ramme om konfirmationer, bryllupper og andre private fester. Hun kalder det en livsstil, og som direktør er man på alle døgnets 24 timer.

"Det har både været megaspændende og enormt hårdt arbejde. Jeg har arbejdet ufatteligt mange timer. Man kan sige, at jeg har været her i 20 år og arbejdet i 30 - det kan jeg godt mærke," siger hun.

I 2019 havde stedet 28.000 gæster, og nogle af dem kommer døgnet rundt. Hvis der er fester, bliver der først lukket og slukket ved 1-2-tiden om natten, og de åbner tit klokken 07 om morgenen. Samtidig er arbejdsopgaverne mange, og Karin Aunstrup har både gjort rent, lavet mad, slået græs - for man er over det hele, når man er ansat der, og især i sommersæsonen er der drøn på, siger hun.

Prøve noget andet Det er vemodigt at sige farvel efter så mange år, siger Karin Aunstrup, som snart fylder 57 år.

"Det er en stor beslutning, som har ulmet i nogle år. Men nu skal jeg ud og prøve noget andet, og jeg tror også, det er sundt for stedet, at der kommer en ny direktør, som kan tilføje noget andet".

Nært forhold til gæster Hendes børn, som er vokset op på stedet og nærmest betragter det som et barndomshjem, synes også, det er vemodigt - og det, Karin Aunstrup kommer til at savne mest, udover sine kolleger, er de mange gæster:

"Jeg har haft kontakt med ufatteligt mange mennesker fra nær og fjern, og mange af dem har jeg fået et nært forhold til. Der er også kommet mange faste gæster fra Fyn og Jylland, som bruger os som overnatningssted, når de besøger deres familie, og dem har jeg jo fulgt i mange år. Det er megahyggeligt og familiært".

Tid til børnebørnene Men nu skal hun tage sig af nye gæster i sit nye job på Danhostel Ishøj Strand. Der får hun et 37 timers job uden ledelsesansvar, og det glæder hun sig til:

"Så skal jeg ikke tage mig af vagtplan, HR og økonomi, og jeg skal ikke have en vagttelefon på mig døgnet rundt. Nu kan jeg gå hjem og holde fri, fordi nogle andre overtager ansvaret. Jeg glæder mig til at tænke på noget andet end arbejde - og så har jeg også fået to børnebørn, som jeg gerne vil have tid til".

Ro i maven Karin Aunstrup kommer også til at savne Hillerød, hvor hun har fået et kæmpe netværk, og som hun kalder en fantastisk by. Men hun er helt tryg ved at overlade Danhostel Hillerød til den nye direktør Roy Alberto Kappenberger:

"Jeg ser helt sikkert en positiv fremtid for stedet, så jeg tager herfra med god ro i maven. Det bliver megagodt. Og så glæder jeg mig til selv at få nye rutiner, møde nye mennesker og prøve noget andet. Det, tror jeg, er meget sundt," siger hun.

