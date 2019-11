Se billedserie Billedkunstner Simon Aaen ses her foran det nye alter. Krucifixet med Jesus kan tages af og fjernes, så kapellet også kan bruges ved ateistiske begravelser. Foto: Kenn Thomsen

Kapel er ikke til at kende efter renovering

Hillerød - 02. november 2019

De helt store smil var fremme, da menighedsrådet, kirkepersonale, håndværkere og andre involverede torsdag eftermiddag var inviteret til åbningsreception i Nyhuse Kapel, der de sidste tre måneder har været igennem en stor renovering.

Væk er de mørke lofter, de store massive, mørke kirkebænke og de store lysekroner. I stedet hænger 40 enkle lamper nu ned fra det lyse loft, bænkene er skiftet ud med stole, der kan flyttes og stables, og gulvet er nu ensartet parket i stedet for de tre forskellige slags gulv, der tidligere lå i kapellet.

Den store altertavle er væk, og i stedet står nu en smuk granitblok med to store lysestager og et krucifiks i midten. Bag det nye alter er der blevet lavet et vindue, der er malet, så lyset kan komme igennem.

Seks år undervejs

Kapellet fungerer som begravelseskapel for Frederiksborg Slotskirke, hvor der ifølge en kongelig resolution fra 1800-tallet ikke må være begravelser og bisættelser.

Provst og sognepræst i slotskirken Jørgen Christensen glædede sig over resultatet.

- Det er fantastisk flot. Jeg har glædet mig utroligt meget, ja faktisk har jeg glædet mig i seks-syv år. Det opfylder alle mine ønsker og drømme for rummet, sagde han og fortalte, at det var en helt almindelig borger, der for omkring seks år siden rettede henvendelse til menighedsrådet for at høre, om man dog ikke kunne gøre noget ved det meget mørke kapel.

- Det var et meget trist rum. Man er i forvejen nedtrykt, når man kommer til en begravelse, så man må gerne blive løftet lidt, når man kommer ind i rummet. Her skal være rart at være, også hvis man skal bruge rummet til andre ting end begravelser. Det bliver nemmere nu, hvor stolene kan flyttes, og derfor har vi også fået lagt gulvvarme, så man for eksempel kan have babysamlesang og sidde på gulvet, fortalte Jørgen Christensen.

Donation på 300.000 kr.

Arbejdet gik i gang efter sommerferien, og imens har bisættelserne og begravelserne været flyttet til andre kirker. Det er Børge Nielsen A/S, der har stået for entreprisen. Provstiet har betalt en million kroner til inventaret, mens kommunen også har spyttet i kassen.

- Kunsten havde vi ikke penge til, men der var pludselig en gammel Hillerød-dreng, der gerne ville give et bidrag. Han har givet 300.000 kroner, og selvom han ikke vil trækkes frem i offentligheden, så vil jeg gerne sige ham stor tak for den donation, sagde Jørgen Christiansen.

Respekt og fornyelse

Billedkunstner Simon Aaen har stået for den kunstneriske udsmykning. Han arbejder til dagligt med kirkekunst og landskabs- og naturmalerier, og det er hans fjerde store kirkeudsmykning.

- Det har været et meget spændende projekt, og det er virkelig et helt anderledes rum i dag. Det er et historisk rum, så det har handlet om at have respekt for rummets karakter og funktion samtidig med at gøre det mere moderne og nutidigt. Umiddelbart kan rummet godt se lidt let og fersk ud, men det er vigtigt, at rammerne er rolige og æstetiske, når der står en stor kiste midt i rummet, og der ligger en masse blomster i alle mulige farver, sagde Simon Aaen.

Om udsmykningen af kirken sagen han:

- I samlebogen er der i næsten hver salme et naturbillede som symbol på gudsbilledet. Udsmykningen i kapellet griber ind i den tradition, fortalte Simon Aaen og henviste til, at der rundt omkring i gulvet er skrevet fragmenter fra de sidste to vers i Jakob Knudsens salme »Se, nu stiger solen af havets skød«.

Jakob Knudsen boede på et tidspunkt i Hillerød, lige bag ved kapellet. En sjov detalje, som Jørgen Christensen først forleden blev opmærksom på.

Nyhuse Kapel bliver taget i brug på søndag den 3. november klokken 16.