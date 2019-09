Særligt det specialiserede voksenområde presser budgettet, siger formanden for Omsorg- og Livskraftudvalget Christina Thorholm (R). Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kamp om kommunale kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kamp om kommunale kroner

Hillerød - 13. september 2019 kl. 05:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med, at der bliver flere og flere voksne med diagnoser, som skal have hjælp af kommunen, og Hillerød Kommune får flere og flere borgere, bliver regningen for ydelser på det specialiserede voksenområde også større. Området, der dækker over blandt andet voksne med handicap eller psykiske diagnoser, alkohol- og stofmisbrugere og hjemløse, har nu et merforbrug på otte millioner kroner i forhold til budgettet på over 200 millioner kroner.

- Vi har et stigende antal mennesker, som har brug for særlig støtte, og vi har ikke fået kompenseret for den ubalance, der er på området, som det er sket på børneområdet. Vi slås med at skabe forståelse for, at det er vigtigt, vi har budgetter, der er realistiske, for ellers bliver vi hele tiden overhalet af udviklingen, siger formanden for Omsorg- og Livskraftudvalget, Christina Thorholm (R).

Det efterslæb, som udvalget nu har, arbejder kommunens forvaltning på at gøre så lille som muligt.

- Forvaltningen arbejder hårdt på at bringe det ned. Det kan ske ved, at man kigger på de aftaler, vi har med borgerne og er sikker på, at borgerne får nøjagtig den indsats, der er behov for.

Men det er ikke kun på det specialiserede voksenområde, at udvalget kæmper for at få økonomien til at hænge sammen. Alene siden 2017 er antallet af borgere, der er tilknyttet en demenskoordinator, steget med 30 procent.

- Vi bliver jo flere og flere ældre, og så er der også flere, der bliver demente. Denne her indsats bliver ikke demografireguleret, så vi får ikke flere penge til demensindsatsen bare fordi, der bliver flere ældre. Men det er en indsats, som er sindssygt vigtig, siger Christina Thorholm