Send til din ven. X Artiklen: Kamilla fra Skævinge har tegnet årets mini-klovnebog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kamilla fra Skævinge har tegnet årets mini-klovnebog

Kamilla Russ fra Skævinge tegnede den første mini-klovnebog, og nu står hun bag illustrationerne til 10-års jubilæumsbogen

Hillerød - 28. maj 2021 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Klovneløbene har i år 10 års-jubilæum, og i den forbindelse har Danske Hospitalsklovne i samarbejde med Hillerød Klovneløb igen udgivet en sjov mini-klovnebog.

Bogen, der hedder 'Klara til Klovneløb', er skrevet af hospitalsklovnene Stephanie Dedieu og Eva Perez Sanchez, og den er illustreret af den lokale kunstner Kamilla Ruus fra Skævinge, der også tegnede den første klovnebog.

Mini-klovnebogen handler denne gang om pigen Klara. Hun har været på hospitalet flere gange og skal til klovneløb, hvor hun skal fortælle deltagerne om, hvordan det egentlig er at være på hospitalet. Men det er noget af en udfordring for Klara, men heldigvis dukker hospitalsklovnen Flip også op, og sammen kommer de to (med hjælp fra hinanden) op på scenen - og Klovneløbet kan starte.

Når man tilmelder sig Klovneløbet i Hillerød på www.klovnelob.dk får man, ud over et startnummer og en rød næse, også den nye klovnebog.

Kamilla Ruus brænder for Hillerød Klovneløb og Danske Hospitalsklovne, og hun var da heller ikke i tvivl, da hun blev spurgt, om hun igen ville illustrere en mini-klovnebog.

Kamilla er sygeplejerske og arbejder til dagligt i en lægepraksis i Hillerød.

"Hospitalsklovnene gør et fantastisk og professionelt arbejde. Man kan både se og mærke, at en hospitalsklovn har en specialuddannelse bag sig. De er hverken børn eller voksne, men derimod en god ven, som børnene kan snakke med om alt og dermed glemme sygdommen for en stund," siger hun i en pressemeddelelse fra Hillerød Klovneløb.

Mini-klovnebogen bliver i øvrigt sendt ud til alle klovneløb, og i Hillerød får man bogen gratis, når man tilmelder sig det lokale klovneløb.

Mellem 1.000 og 1.500 mennesker plejer at deltage i Hillerød Klovneløb og løbe en tur rundt om Slotssøen for at støtte den gode sag. Men i år afvikles løbet på en lidt anden måde på grund af corona. Man kan tilmelde sig Hillerød Klovneløb på www.klovneløb.dk frem til fredag den 28. maj klokken 23.59. Når man har tilmeldt sig, kan man hente sit startnummer, en rød næse og en mini-klovnebog foran Kop & Kande på Torvet fredag den 28. eller lørdag den 29. maj frem til klokken 14, og så vælger man selv, hvornår og hvor man vil løbe.

Deltagergebyrerne fra Klovneløbene går ubeskåret til Foreningen Danske Hospitalsklovne.

Hvis man vil have et eksemplar af mini-klovnebogen uden at deltage i selve kloveløbet, kan man kigge forbi Torvet fredag den 28. og lørdag den 29. maj, når der uddeles startnumre, og købe en. Den koster 20 kroner.

Nykredit har i øvrigt været med til at sponsorere trykningen af bøgerne, og det har gjort det muligt at sende 1.000 bøger ud til børn på sygehusenes børneafdelinger rundt omkring i landet.

relaterede artikler

Se billeder og video: Klovneløb i Hillerød blev igen landets største 15. juni 2019 kl. 15:09

Video: 1200 klovne væltede Hillerød 16. juni 2018 kl. 16:01