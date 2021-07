Kajakklub skal have nye faciliteter

"Vi har i år fået langt flere ansøgninger end tidligere, og det viser, at der er masser af initiativer derude. Jeg er glad for, at vi med puljen kan gøre en forskel for de mange frivillige kræfter, som brænder for at udvikle og udbrede friluftslivet til gavn for både egne medlemmer, foreningsfællesskaberne og lokalsamfund i alle egne af Danmark," udtaler Winni Grosbøll, direktør for Friluftsrådet, i en pressemeddelelse.