Se billedserie Grundet lukningen, har klubben haft rig mulighed for at vedligeholde banerne, der ifølge Kim Hyrzkov selv står »knivskarpt«. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kajakker, ketchere og køller i sving igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kajakker, ketchere og køller i sving igen

Nu kan sportsgrene, der kan dyrkes udenfor og uden kropskontakt, genåbne efter coronanedlukning, og i Hillerød står sportsudøverne i kø for at komme igang.

Hillerød - 24. april 2020 kl. 06:39 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen står højt over Hillerød Golfklub. De spæde lysegrønne skud på træerne vidner om, at foråret og golfsæsonen for alvor er skudt i gang, og parkeringspladsen er fyldt til randen med biler. I det fjerne lyder den velkendte hule lyd fra golfkøllen, der rammer golfbolden, og for en kort stund lader det næsten til, at alt er, som det plejer at være.

Som resten af samfundet, måtte alle sportsklubber også lukke ned på ubestemt tid, da coronavirussen ramte Danmark, og her var Hillerøds sportsklubber ingen undtagelse. Mandag aften lysnede det dog for nogle af byens klubber, da Danmarks Idrætsforbund (DIF) meddelte, at udendørssport med få deltagere og ingen kropskontakt kunne starte op igen. Det er altså godt nyt for sportgrene som tennis, kajak og golf.

Og selvom Hillerød Golfklub siden begyndelsen af april har ladet deres medlemmer betræde de grønne plæner, er udmeldingen kærkommen.

- Det er rigtig positivt for os. Dels viser det jo, at det går i den rigtige retning, men det betyder også, at vi kan gå igang med dette års turneringer fra i dag. Så vi nærmer os normale forhold, men vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske smitten og følge myndighedernes retningslinjer. Og det vil vi blive ved med, siger Kim Hyrzkov, der er klubmanager hos Hillerød Golfklub.

Bag ham er en gruppe af klubbens medlemmer i færd med at øve deres skud, men kun hver anden plads er optaget for at sikre, at spillerne holder to meters afstand. Det er kun ét af mange tiltag, som klubben har taget for at mindske smitten af coronavirus.

- Vi laver faktisk daglige justeringer. Man må eksempelvis ikke flytte flagene fra hullerne, og bolden må ikke tages op ad hullerne uden en handske på. Og så har vi valgt at lukke alle indendørs faciliteter, selv toiletterne. Det er bestemt ikke uden udfordringer, men der er ikke andet for, siger Kim Hyrzkov.

Der er sat begrænsninger på, hvor mange der må opholde sig på banerne, restauranten er lukket, og det udbredte ritual med en snak og en øl efter spillet er også afskaffet på ubestemt tid, fortæller klubmanageren.

- Der er ingen tvivl om, at vi har været savnede. Vores medlemmer er helt ekstatiske over at være tilbage, og banerne er totalt fyldt op, siger han.

Klubben forventer dog alligevel en økonomisk nedgang.

- Vi er jo langt fra de eneste, der er ramt, og vi skal nok klare den. Men vi plejer at have mange, der normalt spiller i andre klubber, men som lejer sig ind på vores baner. Der kan vi mærke, at folk er blevet mere forsigtige, siger Kim Hyrzkov.

En heldig sport En af dem, der er særligt glad for, at hun igen kan besøge klubben, er Nicole Broch Larsen, der er professionel golfspiller. Hun har de seneste måneder erstattet lange dage på golfbanen og turneringer i hele verden med et net i haven og tid med sin familie. Og selvom det har været hyggeligt, har hun set frem til at kunne træne igen.

- Det er virkelig dejligt at være tilbage og se bolden flyve igen. Og for mit vedkommende betyder åbningen jo, at jeg kan begynde at gøre mit arbejde igen. Så det betyder rigtig meget, siger hun.

Og i denne tid er det en fordel at være golfer.

- Man må jo sige, at det lige nu er en rigtig heldig sport, fordi vi netop kan være udenfor og ikke har fysisk kontakt. Så selvom jeg hellere ville være ude og spille turneringer, prøver jeg at få det bedste ud af det. Og så længe solen skinner, og jeg kan stå her i shorts og t-shirt, så synes jeg ikke, at jeg kan klage, siger Nicole Broch Larsen.

Flemming Overgaard, der er medlem af Hillerød Golfklub, har også ventet utålmodigt på, at banen åbnede igen. Han er kommet i klubben de sidste seks år, og havde det ikke været for coronakrisen, havde han spillet golf fire gange om ugen.

- Det er jo næsten som, når køerne kommer på græs. Det betyder næsten alt for mig at være tilbage. Jeg har jo gået og trippet derhjemme, fordi vejret har været så godt. Og så er det jo en god måde at få set lidt til hinanden også, siger han, da han er på vej ud på banen med to af sine venner.

På vand og land Andre, der kan se frem til at åbne dørene igen, er Kajakklubben Esrum Sø. Her har alle faciliteter været lukket siden marts måned. Klubbens medlemmer har dog kunne hente deres egen kajak og begive sig ud på vandet på egen hånd.

- På vandet er vi jo ikke tæt på hinanden, så man kan sagtens tage en båd og nyde naturen. Det kan næsten ikke lade sig gøre med mindre end to meters afstand, uden der er fare for at støde ind i hinanden, siger Claus Bo Jensen, der er formand for Kajakklubben Esrum Sø.

Nu kan børneholdet atter komme igang med træningen, mens de, der skulle starte på begynderholdet eller gøre brug af klubbens indendørsfaciliteter, må væbne sig med tålmodighed.

- På begynderholdet skal man lære at indstille udstyret og redde sine kammerater op ad vandet. Det kan simpelthen ikke gøres uden tæt kontakt, og ligesådan med vores indendørs aktiviteter. Der er ikke nogen grund til at risikere noget, siger formanden.

Også hos Hillerød Tennisklub er den nye udmelding godt nyt, og i dag blev banerne genåbnet efter over en måneds pause.

- Vi har simpelthen åbent fra morgenstunden, men med en masse forholdsregler, som vi har brugt mange kræfter på at få på plads de seneste dage, siger formand for Hillerød Tennisklub Kurt Andersen og uddyber:

- Det kommer blandt andet til at betyde, at vi zoneopdeler udendørsarealerne for at sikre, at der ikke samles for mange. Men nu kan man altså komme herned, gå hen til en bane, man har reserveret online, spritte håndtaget af og ellers bare muntre sig, siger han.

Foreløbigt gælder forbuddet mod øvrige sportsgrene frem til 10. maj.