Kaj klar med bog om Aristoteles: Han er uden sidestykke

Han sætter særligt fokus på pædagogikken i folkeskolen, men tankerne kan sagtens bredes ud til at omfatte andre former for pædagogisk arbejde.

"Tankevækkende"

Bogens forord er skrevet af Stig Broström, som er professor emeritus ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Han kalder bogen "fornem, tankevækkende og brugbar" og skriver blandt andet, at "det er et formidabelt arbejde at få udredt Aristoteles' mangfoldige og omfattende værker og få sat dem ind i en pædagogisk ramme, som er brugbar for enhver underviser, pædagog, lærer eller borger i samfundet, som ønsker at finde vej i tankernes og det praktiske livs verden".