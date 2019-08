Foto: Allan Nørregaard

Kæmpe pendlerstation får kun et toilet

Hillerød - 09. august 2019 kl. 07:14 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en af de største pendlerstationer i Danmark og et knudepunkt for den kollektive trafik i Nordsjælland. Men for de tusindvis af daglige pendlere, der bruger stationen, så vil der for fremtiden blot være ét offentligt toilet på Hillerød Station.

Det fortæller Niels Dam fra DSB Ejendomme til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi laver et toilet, som bliver tilgængeligt for alle. Vi har udvalgt en række stationer, hvor vi har kundetoiletter udfra antallet af kunder pr. station, og Hillerød er en af de største, siger han.

For nogle kan det virke som om et enkelt toilet på en af Danmarks største stationer, hvor der tilmed hverken er toiletter i S-togene eller lokaltogene, er lige i underkanten. Sådan tænker i hvert fald Dan Riise, formand for By, Arkitektur og Trafikudvalget i Hillerød Kommune. Han har svært ved at forestille sig, at en så travl station som Hillerød kan nøjes med et eneste offentligt toilet.

- Jeg synes ikke, det lyder af meget. Det gør jeg ikke. Jeg håber på, DSB har tænkt over, hvad de laver, og de må have nogle tal at gøre det udfra. Og så må vi jo sige, at et er bedre end ikke noget, siger han.

Måske er virkeligheden sådan, at pendlerne i stedet skal glæde sig over i det hele taget at få adgang til et toilet. En undersøgelse lavet af Faglige Seniorers nyhedsbrev i februar viste nemlig, at der ud af 316 stationer i Danmark kun er toiletter på de 46 stationer.

Det skyldes ikke mindst, at omkostninger ved at have toiletter på stationerne er store ifølge DSB.

- Offentlige toiletter skal i hvert fald gøres rene to gange om dagen, og der er almindeligt slid samt hærværk og graffiti. Mange behandler ikke offentlige toiletter så pænt, som de behandler deres eget toilet. Det koster meget at holde dem åbne og ved lige og i stedet for at bruge en masse penge på det, vil vi hellere sænke omkostningerne og sælge flere billigere billetter, sagde Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, til nyhedsbrevet.

For tiden er der på Hillerød Station en hvid toiletvogn, som man kan benytte ved at låne en nøgle i 7-Eleven. Den bliver stående indtil betalingstoilettet i den tidligere godsbygning ud mod busholdepladsen står klar. Der vil man kunne betale med dankort og mobilepay.

Den midlertidige toiletforanstaltning har dog ikke forhindret, at der ofte er en ubehagelig urinstank på stationen. Det gælder særligt i tunnellen, der går under skinnerne.

Det er Banedanmark, der står for perronanlægget, mens DSB tømmer skraldespande og holder forhallen ved lige, forklarer Niels Dam.

- Vi kan desværre ikke forhindre folk i at tisse, hvor de vil. Men vi prøver selvfølgelig at afhjælpe det, siger han.