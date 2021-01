At fodgængerovergangen ender i et bed er en fejl, der snarrest bliver rettet, lyder det fra Ivan Christensen fra Trafik, Vej og Park. Foto: Martin Warming

Kæmpe brøler: Fodgængerfelt ender midt i bed

Her blandt jord og planter står også standeren, som fodgængerne skal klikke på for at få grønt lys, og det er altså også her - midt i bedet eller på cykelstien - man som fodgænger skal stå og vente på grønt lys, hvis man skal den anden vej.

Fodgængerovergangen ender nemlig ikke på det modsatte fortov, men i stedet i et helt nyanlagt bed, hvor buskene kun lige er begyndt at slå rødder.

Ved første øjekast ser den nye lysregulering på Carlsbergvej egentlig fin og nydelig ud, men er man fodgænger og skal krydse den befærdede vej - måske fordi man skal et smut i den splinternye Lidl - så opdager man snart, at noget er helt galt.

Flere af Hillerød Postens læsere undrer sig over placeringen, og derfor har vi spurgt Ivan Christensen, sektionsleder for Trafik, Vej og Park, hvad han mener om lysreguleringen.

Forkert

"Vi er blevet opmærksomme på, at fodgængerovergangen og plantebedet ikke er udført som godkendt af kommunen. Arbejdet udføres for Campus-byggeriet af en entreprenør, som har udført det forkert. Selvfølgelig skal man ikke gennem et plantebed for at krydse vejen i et fodgængerfelt, og der skal etableres flisebelægning igennem bedet. Det skal rettes snarest, og det har vi givet byggeriet besked om," lyder det i en mail til avisen.