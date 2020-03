Intet var som det plejer, at Hillerød Byråd onsdag holdt coronabyrådsmøde på skype. En kommentar fra Hanne Kirkegaard, som det ikke var meningen skulle høres, gik meget tydeligt igennem, og klippet, hvor venstrepolitikeren kalder Mette Thiesen for en led kælling, trender nu på instagram.Foto: Thomas Olsen

Kællingesvipser på byrådsmøde går viralt

Hillerød Byråd er blevet danmarksberømt efter Mette Thiesen (NB) blev kaldt en »led kælling« under det digitale byrådsmøde.

Hillerød - 27. marts 2020

Da byrådet onsdag aften var samlet hver sig foran hver sin computerskærm for at gennemføre marts måneds byrådsmøde på Skype, et møde som blev transmitteret videre via Kommunes TV's livestreaming, blev en kommentar fra Hanne Kirkegaard (V), som hun ikke havde tænkt, Mette Thiesen (NB) skulle høre, også transmitteret ud til lytterne.

»Aargh Mette Thiesen, du er simpelthen en led kælling, er du«, kunne både deltagere og tilhørere klart og tydeligt høre henover Mette Thiesens tale. Hanne Kirkegaard har senere erkendt, at kommentaren kom fra hende.

Kort efter byrådsmødet beskrev Mette Thiesen hændelsen på facebook, og historien om »kællingesvipseren« gik hurtigt viralt, både på facebook, instagram og andre sociale medier. En video med klippet er blevet set mere end 25.000 gange. Der kom desuden massevis af kommentarer på flere byrådspolitikeres facebookprofiler om kommentaren, og Hanne Kirkegaard selv blev også kaldt en led kælling flere gange, og blev også opfordret til at trække sig af en facebookbruger.

Hanne Kirkegaard har siden undskyldt overfor Mette Thiesen.

- Jeg har den helt klare holdning, at vi skal tale ordentligt til hinanden - også i byrådet - jeg har så beklageligvis selv brudt den regel, og det beklager jeg. Jeg har selvfølgelig straks sagt undskyld til både Mette Thiesen og til borgmesteren for min udtalelse og kan for min del sige, at det kommer ikke til at ske igen, siger Hanne Kirkegaard, som ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Også viceborgmester Klaus Markussen, der er formand for Venstres byrådsgruppe, har undskyldt.

- Jeg synes, man skal tale pænt til hinanden, og det gælder alle, uanset om man er politiker eller ikke politiker. Hanne har undskyldt, og jeg har også selv undskyldt over for Mette Thiesen, og jeg har også talt med hende, siger han.

Mette Thiesen er ikke i tvivl om, at kommentaren får konsekvenser.

- Jeg synes, det er fint, at Hanne Kirkegaard har givet mig en undskyldning. Og det er også fint, at Klaus Markussen har givet mig en undskyldning. Men det ændrer ikke på, at hun sidder og kalder mig en led kælling, siger hun.

- Det vil helt sikkert have den konsekvens for mig, at jeg vil have det i baghovedet, at det er sådan, hun tænker om mig. Det vil jeg altid have liggende i baghovedet, siger hun.

Hun valgte at dele sin oplevelse efter mødet, fordi det var så absurd at opleve.

- Vi sidder med et punkt, der går ud på at bevilge over 4 millioner kroner til et projekt, der skal lære indvandrerkvinder at cykle og gå ture i naturen. Så siger jeg, at jeg stemmer imod, og så får jeg denne kommentar fra Hanne Kirkegaard fra Venstre. Det reagerer jeg jo prompte på, fordi jeg synes, det er absurd, at man kalder en byrådskollega en led kælling, og jeg synes, det er meget mærkeligt, at Kirsten Jensen (S) (borgmester, red.) ikke bryder ind. Det er først, da jeg bemærker det overfor Kirsten, at hun tager affære, siger hun, som ikke er overrasket over, at episoden gik viralt.

- Jeg tror, folk reagerer på, at vi sidder her som byrådspolitikere og folkevalgte, og så er der en, der kalder en byrådskollega for en led kælling. Og hun gør det, hvor jeg siger, at integration er et personligt ansvar. Folk er trætte af den udskamning, der sker, når man siger ting, der burde være sund fornuft, nemlig at udlændinge skal forsørge sig selv, og at integration er et personligt ansvar, siger Mette Thiesen, som mener, at eftersom Venstre er et borgerligt parti, burde det også være deres politik.

Selvom byrådet i Hillerød nu er blevet landskendt på grund af en noget prekær sag, frygter borgmester Kirsten Jensen ikke, at det vil få langsigtede konsekvenser for Hillerød, og episoden får heller ikke yderligere konsekvenser, slår hun fast.

- Mon ikke det går det hele. Vi har et godt forhold mellem byrådsmedlemmerne, og alle skal lære det her Skype-møde at kende. Jeg tror nok, Hillerøds omdømme skal holde til denne her omtale, og jeg vil sige, at vi har nogle regler i vores byråd om, at vi holder en god tone, og det er jeg helt sikker på, vi også kommer til fremadrettet. Denne her historie har fået en meget stor udbredelse i forhold til, at det var noget, der kom til at ske. Jeg tror ikke på, at nogen nogensinde havde rejst sig op under et almindeligt byrådsmøde, trykket sig ind på en mikrofon og havde sagt det om en anden. Derfor får det heller ingen konsekvenser, for jeg kunne ikke forestille mig, at det kommer til at ske igen. Alle har lært af det, og den sag er slut og færdig får mit vedkommende, siger Kirsten Jensen.