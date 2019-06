Brian Nedergaard glæder sig over, at partiet oplever medlemsfremgang.

K-formand: - Generationsskifte kommer på et fint tidspunkt

Hillerød - 21. juni 2019 kl. 12:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det nu skal være, så er tidspunktet udmærket.

Formanden for Konservative i Hillerød, Brian Nedergaard, er ked af, at Bente Claudi har valgt at forlade byrådet, men når det nu skal være, så er det godt, at det sker nu.

- Generationsskiftet kommer på fint tidspunkt. Nikolaj (Frederiksen, red.) har tid til at komme med i budgetforhandlingerne, men han kan også være med til at præge frem mod næste valg, siger Brian Nedergaard.

Han takker Bente Claudi for hendes store arbejde i byrådet igennem mere end to årtier.

- Hun har gjort en brav indsats gennem 21 år, og jeg kan godt forstå, at hun gerne vil have et liv efter kommunalpolitik. Jeg er selvfølgelig ked af, at hun vælger at gå, men sådan er det nu engang. Jeg er glad for, at vi stadig har hende i bestyrelsen, så vi kan trække på hendes erfaring fremadrettet.

Et frisk pust

Den nye konservative mand i byrådet, Nikolaj Frederiksen, var 3. suppleant for Dorte Meldgaard, der som den eneste konservative kandidat blev valgt ind i 2017. Da Dorte Meldgaard kort tid efter flyttede til Berlin, overtog Bente Claudi posten. Dres Hansen, der var hendes suppleant, har af familiemæssige årsager takket nej til byrådsposten, og dermed er det Nikolaj Frederiksen, der efter sommerferien skal i byrådet.

- Nu får vi Nikolaj ind som et helt frisk pust. Han har ikke siddet i byrådet før, og det tror jeg sådan set ikke er så tosset. Det giver friske øjne på, hvordan man også kan arbejde i et byråd. Han har været med i en del år og sidder også i bestyrelsen. Nikolaj er med sin baggrund som politimand og soldat meget pligtopfyldende og ordentlig. Han vil passe godt ind i byrådet og være en fin repræsentant for os. Han er klar i sine udmeldinger, og når han lige har fået lov til at lande, så tror jeg, at vi kommer til at markere os mere, end vi har gjort indtil videre, siger Brian Nedergaard.

Flere melder sig ind

Konservative fik et flot folketingsvalg for et par uger siden, og den popularitet kan også mærkes på lokalt plan. Brian Nedergaard og resten af den konservative bestyrelse vil nu arbejde hårdt på at styrke partiet frem mod kommunalvalget i 2021.

- Vi har helt klart en målsætning om, at vi skal være flere end bare en, og det tror jeg også, at vi bliver. Lige nu går det rigtig godt for partiet, og vi havde et flot folketingsvalg med fordobling af mandater. Vi får nye medlemmer på daglig basis, og det har vi ikke prøvet før. Det er helt fænomenalt. Det er medlemmer, der vender tilbage til os og helt nye medlemmer. Det er dejligt at se, slutter Brian Nedergaard.

