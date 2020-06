Justitsministeren stiller op til corona-chat

Mandag den 8. juni genåbner flere dele af landet, når genåbningens fase 3 træder i kraft. Det forventes, at forbuddet mod forsamlinger hæves til mellem 30 og 50 personer, at flere dele af den offentlige sektor kan åbne, og at større dele af forenings- og idrætslivet også kan åbne. Samme dag besøger justitsminister Nick Hækkerup (S) Frederiksborg Amts Avis, hvor han vil besvare spørgsmål om sine ansvarsområder under coronakrisen fra Sjællandske Mediers læsere.