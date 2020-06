Erik Solbakke Hansen, der var mentalt handicappet, blev i 1980?erne dømt for at stå bag en række pyromanbrande særligt i Hillerød, men også i Helsingør, branden på Hotel Hafnia, og drabet på 15-årige Anette Thomsen på Fanø. Forbrydelserne kostede i alt 38 mennesker livet, og Erik Solbakke Hansen blev udråbt til Danmarks værste massemorder. Men senest har en række eksperter sået tvivl om Solbakkes tilståelser og kritiseres sagsforløbet.Foto: Privat/TV 2

Justitsministeren i den varme stol i samråd om Solbakke-sagen

Hillerød - 26. juni 2020 kl. 04:33 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag sad justitsminister Nick Hækkerup (S) om ikke i den varme stol, så i et varmt lokale på Christiansborg, i samråd om Erik Solbakke Hansen-sagen. Den seneste tid har både en TV 2 dokumentar og bogen »Den dømte mand« sat fokus på afdøde Erik Solbakke Hansen og de sager, som han i 1980'erne ved Retten i Hillerød blev dømt for. Her blev den mentalt retarderede Erik Solbakke Hansen, der dengang boede på Følstrup i Nødebo, en anstalt for mentalt handicappede, nemlig dømt for at stå bag flere pyromanbrande i Hillerød og Helsingør, branden på Hotel Hafnia i København i 1973, der kostede 35 mennesker livet, og drabet på 15-årige Anette Thomsen på Fanø. Det særlige ved sagen var, at han selv tilstod ugerningerne, men at der ikke var øvrige beviser eller vidner, der kunne understøtte Solbakkes forklaringer. Det har mødt massiv kritik fra en række eksperter og involverede, og senest har Solbakkes søster søgt om at få sagen genoptages ved Den Særlige Klageret.

Læs også: Justitsministeren vil optage afhøringer

Derfor var det heller ikke meget, Nick Hækkerup torsdag kunne sige om sagen.

- Barren for, hvornår jeg kan udtale mig om en konkret, verserende sag, er relativt lav, sagde Nick Hækkerup, der dog gjorde klart, at hvis Den Særlige Klageret beslutter at genoptage sagen, så vil sagerne blive betraget som uopklarede.

- Hvis dommen ophæves, og det vurderes, at domfældte ikke er den rette domsmand, så vil der være tale om en uopklaret forbrydelse, sagde justitsministeren.

Både Peter Skaarup (DF) og Preben Bang Henriksen (V) kaldte Erik Solbakke Hansen-sagen for »beskæmmende«, og Preben Bang Henriksen hæftede sig ved, at Erik Solbakke Hansen blev afhørt 89 gange, og i langt de fleste afhøringer ikke havde en forsvarer til stede. Han ser helst, at det blev helt forbudt at afhøre mentalt handicappede.

- Efter min opfattelse bør den mentalt handicappede overhovedet ikke kunne afhøres i sagen, og så ville hans udsang slet ikke kunne blive lagt til grund. Så må det offentlige køre en retssag på de øvrige beviser, der ligger i sagen. Jeg synes overhovedet ikke, man kan tillæge sådan et udsagn nogen betydning, da vedkommende kan være påvirket af utrolig mange ting.

Nick Hækkerup henviste til, at der i dag allerede er mulighed for, at politiet eller domstolene kan beskikke en forsvarer til mentalt handicappede langt tidligere, end det er tilfældet i andre sager, ligesom en tilståelsessag skal være suppleret af andre beviser såsom tekniske spor eller vidneforklaringer, der støtter op om tilståelsen. Men han var ikke afvisende over for at tage yderligere skridt for at forbedre retssikkerheden.

- Jeg er sådan set åben over for, at vi kan kaste os ind i overvejelser og se, om der er behov for, at vi skal stramme op og sikre en bedre regulering, sagde justitsministeren.

Peter Skaarup henviste til, at en anerkendt norsk afhøringsekspert har kaldt Erik Solbakke Hansen-sagen for den største retsskandale i Danmark i nyere tid.

- Der er også andre eksperter, der har gennemgået sagen og mener, der er tale om en række kritiske forhold. Betyder det noget for ministeren, og hvad er ministerens holdning til det, spurgte Peter Skaarup.

Men også her undlod ministeren at svare konkret i forhold til Solbakke-sagen.

- Hvis jeg sagde, at jeg synes, denne her sag er den største retsskandale, så vil man med en vis ret kunne sige, at jeg havde lagt op til at påvirke anklagemyndighedens spørgsmål til, hvordan man skulle forholde sig til sagen, og nogle ville også med en vis ret kunne sige, at jeg havde lagt et utilbørligt pres på Den Særlige Klageret, sagde Nick Hækkerup, som dog mod samrådets slutning understregede:

- Det er ikke fordi, jeg ikke vil forholde mig til sagen. Det er fordi, omstændighederne kræver, at jeg ikke forholder mig til sagen.

Justitsministeren ville heller ikke gisne om, hvor lang tid det vil tage Den Særlige Klageret at afgøre sagen.

De fremmødte partier ved dagens samråd var dog enige om, at politiet i højere grad skal optage afhøringer på video eller lyd. Ifølge Nick Hækkerup har Rigspolitiet været i færd med at indføre et system, der kunne lagre sådanne optagelser, og der arbejdes lige nu på, at det kan være klar i februar i 2022. Han vil nu afvente, at politiet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten igen arbejder på at indføre flere optagelser af afhøringer.

- Gid, vi dog havde det i Erik Solbakke-sagen. Så havde vi haft et meget bedre grundlag end det, vi har i dag, hvor vi bare har en besynderlig dom, sagde Preben Bang Henriksen.

