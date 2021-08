Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen, formand for Udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel Jamil Cheheibar og justitsminister Nick Hækkerup (alle Socialdemokrkatiet) i samtale foran Basen, hvor SSP i HIllerød holder til. Foto: Kenn Thomsen

Justitsminister imponeret: De har standset rekrutteringen til banderne

Hillerød - 16. august 2021

Det var et enigt byråd, der tilbage i juni 2017 enstemmigt besluttede, at der skulle nedsættes et midlertidigt §17 stk. 4 udvalg, der skulle sætte alle sejl til for at få bugt med banderne i byen. Dengang blev der fra flere sider i byrådssalen mindet om, at man skulle være tålmodig i arbejdet, og at det ville kræve et langt og sejt træk at standse rekrutteringen til banderne.

Men nu, fire år senere, kan formanden for udvalget, Jamil Cheheibar (S) og borgmester Kirsten Jensen (S) konstatere, at udvalget, der siden har skiftet navn til Udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, har haft afgørende betydning for, at der nu er ro i Hillerød igen.

- Det var den rigtige beslutning, Hillerød traf i sin tid med at nedsætte § 17 stk 4 udvalget. Det har gjort en stor forskel. Dengang var der narkosalg, knivstikkerier og skyderier på åben gade. Der var rigtig mange problemer. Jeg var selv forskrækket over tanken om, at min søn eller nabo nemt ville komme ind i de forkerte kredse. LTF prøvede at sætte deres mærke, og det var et stort problem i hele Nordsjælland. Men det lykkedes os at sætte en stopklods i, og rekrutteringen til banderne er næsten nul i dag, siger Jamil Cheheibar.

Fællesskab er grundlaget Udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel består af byrådsmedlemmer og repræsentanter fra SSP, Nordsjællands Politi, Hillerød Kommune, Integration i Jobcentret og Hillerøds Uddannelses- og Vejledningscenter.

- Vi har sat fokus på det socialt forebyggende arbejde med politiet, boligforeninger og civilsamfundet. Vi er med til at sprede erfaringerne og giver andre kommuner muligheder for at se, hvad vi har opnået. Selvom vi er Nordsjællands centrum, så er det ikke lykkedes banderne at etablere en base i kommunen. Ja, vi har nogle medlemmer, men vi har dannet et værn mod at etablere en base. Trygheden er på sit højeste i kommunen, vi ønsker mere og mere af den, men det er det forebyggende arbejdes fortjeneste, hvor vi har involveret rigtig mange interessenter fra samfundet. Det har båret frugt. Vi har dannet et stærkt fællesskab, og det er grundlag for alt godt, siger Jamil Cheheibar.

Et godt ungeliv For Kirsten Jensen er det vigtigt, at de unge får et godt liv og et alternativ til at komme ind i banderne.

- Det handler om, hvor godt et liv, man kan få som ung. Hvor godt synes du, at du hører til, og hvor godt trives du? Det er der, du skal starte. De, der laver bander, mener ikke, at de har andre alternativer. Men vi siger, at vi er sikre på, at der er et sted. Det kan være Street Lab, Klaverfabrikken, ungdomsuddannelserne, Brohuset i Øst. Vi har mange tilbud, men de unge skal også selv være med til at udvikle dem. Vi har et rigtig godt samarbejde med boligforeningerne også, siger Kirsten Jensen.

Selvom der i dag er et godt samarbejde, som udvalget faciliterer, så er det vigtigt at blive ved med at have fokus på det.

- Nogen kalder det forebyggende arbejde, og nogen kalder det opbyggende arbejde. Fordi det lykkes, er der også nogen, der kan synes, at det er usynligt, og derfor er vi nødt til at stå vagt om det. Det skal understøttes af kommunale budgetter, siger Kirsten Jensen.

Imponeret minister Resultaterne er så gode, at justitsminister Nick Hækkerup fredag var til møde med Svenn Petersen, leder af SSP, kommunaldirektør Erik Nygreen, Kirsten Jensen, Jamil Cheheibar og politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow for at høre mere om, hvordan man får fat i de unge mennesker, før det går galt. Med ved mødet var også souschefen for kontoret for organiseret kriminalitet og souschefen for politikontoret under Justitsministeriet.

- Det er lykkedes Hillerød, en stor provinskommune med et stort opland, at skære forbindelserne over til rekrutteringen. Det er faktisk ret godt gået. Og hvis flere kommuner kan det, så bliver min hverdag meget nemmere. Det bliver også mere trygt for os alle sammen. Derfor er der grund til at være tilfreds med de resultater og indsatser, man har gjort. Det er ikke Hillerøds unge, der søger ind i banderne. Det er enormt vigtigt for mig at vide, for når vi vil bekæmpe bander, så vil vi gøre det ved at lukke deres klubhuse, sætte dem i fængsel og forfølge deres kriminalitet, men vi vil jo allerhelst have, at der ikke kommer nogen til, som bliver rockere og bandemedlemmer fremover, sagde Nick Hækkerup (S) efter mødet.

Lukning af klubhuse I marts skrev Kirsten Jensen på vegne af byrådet et brev til justitsministeren, hvor hun gjorde opmærksom på, at Hillerød gerne vil lukke Bandidos' klubhus på Industrivænget, men at det ikke er muligt med de værktøjer, som Bandepakke III indeholder. Det er ikke første gang, at Hillerød Kommune henvender sig til Christiansborg for at få hjælp, og Nick Hækkerup har forståelse for ønsket.

Han henviser til, at det indgår i flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, der blev indgået i december 2020, at der i aftaleperioden skal gennemføres et serviceeftersyn af bandepakkerne for at se på, om de gennemførte tiltag er tilstrækkelige til at imødegå udfordringerne med bandekriminalitet.

Hvornår det sker, ved ministeren ikke endnu.