Julia har flyttet sin skønhedsklinik til Hillerød

Ny skønhedssalon er åbnet i Slotsgade

Hillerød - 06. oktober 2020 kl. 04:19

28-årige Julia Celeste har flyttet sin skønhedssalon 'Julia Celeste Beauty' til Hillerød.

Hun har været i branchen i 10 år, hvoraf hun i de seneste fire år har været selvstændig i Fredensborg.

1. august åbnede hun så sine nye lokaler i Slotsgade 53, 2tv, i Hillerød, hvor hun har udsigt til Frederiksborg Slot.

"Fredensborg var det sted, hvor jeg startede, for jeg boede der, og er også vokset op der. Men jeg har altid drømt at åbne noget større og mere eksklusivt. Og Hillerød er perfekt, fordi byen emmer af liv og historie, og samtidig er en by, der vokser," siger Julia Celeste.

Forelsket i stemningen Hun er selv flyttet til Esbønderup og bor dermed tæt på Hillerød, som hun er altid er kommet meget i:

"Jeg er helt forelsket i at have salon i Hillerød med stemningen ved slottet og gågaden. Her er liv med mennesker dagen lang," siger hun.

Let at komme dertil Julia Celeste mener også, at der bør være flere lækre saloner i Nordsjælland:

"Mange åbner skønhedssaloner tættere imod København, da de tror, der er flere kunder, men for mig er det oplagt, at man ikke skal køre for langt, når man skal til sin skønhedsbehandling. Det skal være let at komme dertil," siger hun.

Julia Celeste specialiserer sig i og tilbyder eyelash extensions, spraytan, bryn og skønhedsprodukter, og på sigt er hendes plan at tilbyde kurser og undervisning i vipper og spraytan.