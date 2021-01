2. januar kørte Thomas Elong og repræsentanter for Hillerød Håndboldklub ud for at hente folks juletræer og samtidig samle penge ind til klubben.

Juletræer indbragte tusindvis af kroner

Hillerød Håndboldklub og byrådsmedlem Thomas Elong (V) samlede juletræer ind for 7.000 kroner

Hillerød - 04. januar 2021 kl. 18:30 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

70 juletræer og i alt 7.000 kroner til Hillerød Håndboldklub blev samlet ind, da Thomas Elong, byrådsmedlem for Venstre og selvstændig forretningsdrivende, sammen med repræsentanter fra håndboldklubben kørte mellem borgere og virksomheder for at samle juletræer ind et par dage efter nytår.

Som den hurtige hovedregning måske afslører, var prisen for at få afhentet sit nåletræ en hundredelap, og det beløb gik ubeskåret til håndboldklubben, der på grund af coronapandemien har været presset på økonomien.

"Det var jo en oplagt mulighed for at slå to fluer med et smæk og hjælpe nogle af de borgere, der måske ikke lige har en trailer, eller som ikke har lyst til at tage ud i de her coronatider, og så samtidig støtte håndbolden, der har været hårdt ramt, blandt andet fordi de ikke kunne afholde Påske Cup," lyder det fra Thomas Elong.

Det var ham, der var hurtig til at gribe muligheden, da en borger efterlyste hjælp på Facebook til at afhente sit juletræ - mod betaling selvfølgelig. Her så han et potentiale og fik lynhurtigt Hillerød Håndblodklub med på ideen.

"De syntes, det var en god idé, og stillede hurtigt op med hjælpere," tilføjer Elong.

Tilbage til naturen Efter indsamlingen blev træerne bragt ud til et naturområde vest for Gadevang, hvor de nu skal fungere som buskads eller levende hegn. Her kan dyr og insekter leve og gemme sig for biler og mennesker. "Vi tænkte, at det giver god mening at give træerne tilbage til naturen. Lige netop i det område, hvor træerne nu er lagt, mangler der steder, hvor dyrene kan holde til og bygge reder. Der er åbent og langt til skoven," siger han.

Initiativet er blevet taget godt imod af både borgere og hjælpere, og derfor har håndboldklubben og Elong allerede nu besluttet, at de også til næste år vil indsamle juletræer til de gode formål.

"Der har været smil over hele linjen, når vi har hentet juletræer, så det gør vi glædeligt igen næste år".

