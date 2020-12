Se billedserie Tivoli har foræret ti juletræer til testcentret på Milnersvej i Hillerød. Foto: Martin Warming

Juletræer fra Tivoli pynter nu op i testcentret på Milnersvej

Tivoli har foræret ti juletræer til testcentret på Milnersvej

Hillerød - 17. december 2020 kl. 11:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hvad gør man, når man står med 1.000 juletræer, som man alligevel ikke skal bruge til noget?

Man forærer dem selvfølgelig væk. Og det er præcis, hvad Tivoli har gjort.

Tivoli er nemlig blevet lukket på grund af corona-restriktionerme, og derfor har den gamle forlystelsespark valgt at donere de mange juletræer, der ellers stod og spredte julestemning i Tivoli, til Region Hovedstadens corona-testcentre.

Torsdag morgen klokken 8 trillede gartnere fra Tivoli derfor ind på på testcentret på Milnersvej med ti juletræer.

Træerne står, så man kan nyde dem, mens man står i kø og venter på at blive testet - og måske komme i julestemning, hvis man ikke allerede er det. Foto: Martin Warming

En god løsning Jane Flemholt, der er afdelingsleder for gartnerne i Tivoli, er glad for, at træerne ikke bare går til spilde.

"Det er dejligt, at de bliver brugt til noget. Vi så jo allerhelst, at de stod og opyntede inde i Tivoli, og at vi havde åbent, men når det ikke kan lade sig gøre, så er det her en rigtig god løsning, og folk bliver rigtig glade, når vi kommer ud med dem," fortæller hun til Hillerød Posten.

Mikkel Stoklund, der er teststed-leder på testcentret på Milnersvej glæder sig også over, at der nu kommer en lille smule julestemning på testcentret.

"Det betyder enormt meget, at der bliver skabt lidt lys og hygge i denne ellers lidt mørke og dystre tid, så det er rigtig dejligt, at vi har fået de her juletræer. Jeg tror, at det vil hjælpe lidt på folks julehumør, når de står i kø til at blive testet," siger han til Hillerød Posten.

Tivoli skriver i en pressemeddelelse, at de forærer juletræerne til testcentrene som en påskønnelse for medarbejdernes store arbejde.

