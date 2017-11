Se billedserie I går blev julen for alvor skudt i gang i Hillerød. Det var borgmester Dorte Meldgaard (K), som fik æren af at tænde julelyset i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard.

Julen har meldt sin ankomst i byen

Hillerød - 25. november 2017 kl. 05:36 Af Camilla Fræhr Hansen

Som en tyk dyne har mørket lagt sig hen over Hillerød fredag aften. Men der gang i den på Torvet, som kun er oplyst af gadelamperne.

Midt på Torvet er det ikke til at tage fejl af, at der oser af liv og glæde. Duften af brændte mandler og æbleskiver danser fristende rundt i luften blandt de mange mennesker. Et kæmpe pariserhjul, boder med et overflødighedshorn af tilbud, forlystelser og julemøllen samler borgerne i hjertet af Hillerød, mens store højtalere fylder pladsen med søde juletoner.

Nysgerrige beboere i Slotsgade så også med fra deres vinduer, da der i det fjerne kan høres musik, som langsomt kommer tættere på Torvet. Et lys begynder at vise sig, og om hjørnet svinger Den Lille Brandbil efterfulgt af nissegarden med nissebørnene fra Klaverfabrikken og Falcks brandbiler, som sammen udgør et stort juleoptog fyldt med lys og musik. Det er julen, som har indtaget Torvet.

Men borgerne er ikke kun kommet for at prøve forlystelser og gå på opdagelse i bodernes overflod af tilbud, for i midten af Torvet står et kæmpe juletræ og venter.

Det var i går aftes borgmester Dorte Meldgaard (K), som fik æren af at tænde lysene på Hillerøds juletræ.

Ventetiden var lang for de mindste, som nysgerrigt fulgte borgmesteren og Mette Kragh Faurholdt fra C4 med øjnene, mens de blev hejst flere meter over jorden i en stigevogn fra Frederiksborg Brand og Redning.

Flere tusinder var strømmet til Torvet for at se julelysene blive tændt. Det er for mange en fasttømret tradition, når de mange julelys på juletræet og resten af byens juleudsmykning tændes.

Celina Jensen på 11 år og resten af familien har været til den traditionelle juletræstænding i mange år i træk.

- Det bedste er at se en masse glade voksne og børn, som hygger sig sammen, siger Celina Jensen.

Der var julelys at finde i alle børnenes øjne, da Dorte Meldgaard fik hele Torvet til at tælle ned fra ti og tændte julelyset på juletræet.

Men det er ikke kun Torvet som bugner af hygge. Julehyggen har spredt sig gennem gågaden og fundet vej til Hillerøds butikker, som i går holdte Black Friday.

Efter juletræstændingen trak mange af de tusindvis af mennesker ned i Slotsarkaderne, for at gøre et godt kup. Men Celina Jensen og resten af familien blev ved julehyggen på Torvet.