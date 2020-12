Ensemble Hovaldt Light spiller julemusik på Torvet på lørdag 5. december til støtte for Mødrehjælpens arbejde i og omkring Hillerød. Pressefoto

Julemusik foran Mødrehjælpens butik

Med i gruppen er en helt ung debutant, Gustav, der her spiller første koncert, og et par nisser med lidt mere erfaring.

Trompetkassen er åben, hvor der er mulighed for at give en mønt til Mødrehjælpens arbejde i og omkring Hillerød.

Samtidig benytter musikerne lejligheden til at gøre lidt reklame for den store velgørenhedskoncert til fordel for Mødrehjælpen søndag 13. december kl. 17 i Præstevang Kirke.