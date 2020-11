Der kommer ikke et stort julemarked på Torvet i år - til gengæld spredes julehytterne ud over bymidten. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Julemarked på Torvet aflyst: Spredes ud over byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julemarked på Torvet aflyst: Spredes ud over byen

Julemarkedet på Torvet er aflyst i år, men julehytterne kommer stadig i brug

Hillerød - 11. november 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der kommer ikke et stort julemarked på Torvet i år.

Hillerød Torvemarked og Hillerød ByForum, der står bag julemarkedet, kan nemlig ikke få tilladelse til at afholde markedet på grund af corona-restriktionerne.

Til gengæld bliver julehytterne, der altså plejer at stå samlet på Torvet, spredt ud over bymidten.

Det fortæller Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum.

"Vi ville rigtig gerne have haft et stort julemarked på Torvet, men et julemarked er at sammenligne med et event, så det har vi ikke fået tilladelse til. Til gengæld gør vi det, at vi stiller julehytterne op foran nogle af de tomme butikslokaler, der er i gågaderne - altså både i Helsingørsgade og Slotsgade," siger Erik Helmer Pedersen.

Afstand og håndsprit Der kommer til at stå tre julehytter på Torvet, men de kommer altså til at stå spredt ud over Torvet med god afstand, understreger Erik Helmer Pedersen.

"Derudover kommer der seks eller syv julehytter rundt omkring i gågaderne, og der vil selvfølgelig være både afstandsmærker og håndsprit ved hytterne præcis som i butikkerne og SlotsArkaderne, så det er trygt at handle i dem," siger Erik Helmer Pedersen.

Der er i øvrigt blevet indkøbt nye julehytter, og Erik Helmer Pedersen glæder sig over, at de trods alt kommer i brug i år.

"Jeg glæder mig til at se julehytterne rundt omkring i byen. Man kan sige, at vi spreder julehyggen ud over et større område, og jeg synes, det er en rigtig god løsning, når vi nu ikke kan få lov til afholde et stort julemarked på Torvet," siger han.

Julehytterne åbner fredag den 27. november.