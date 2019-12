Julelejr tager hånd om udsatte unge i en svær tid

Ved bløde siddemøbler i sarte grå farver har i alt 18 unge fundet sig til rette. Nogle er i færd med at spille brætspil, mens andre har givet sig i kast med at flette julehjerter og folde musetrapper foran en stor indbygget pejs. Pejsens flammer danser op imod glasruden og udsender et roligt og rødligt skær ud i det store fællesrum, der summer af mild latter og sagte snakken.

Det er næsten som om, at et blødt og varmt tæppe har lagt sig over pejsestuen på Luthersk Missions Højskole lørdag formiddag, hvor Blå Kors' årlige julelejr er i fuld gang.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her