Julelejr for udsatte børn gennemføres

Blå Kors afholder lejr i Hillerød for udsatte børn og unge i juleferien - og den bliver ikke coronaaflyst

Hillerød - 16. december 2020 kl. 16:11 Kontakt redaktionen

Selvom store dele af landet er lukket delvist ned på grund af skærpede coronarestriktioner, er der stadig brug for sociale indsatser målrettet blandt andet ensomme og udsatte børn og unge.

Hos den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark har man efter dialog med sundhedsmyndighederne fået grønt lys til at gennemføre årets julelejre for udsatte børn og unge. Lejrene blev allerede i starten af december fyldt op, og der er i dag ventelister til at komme med:

"Vi har aldrig tidligere haft vores julelejre fyldt så tidligt som i år. Det skyldes et stort behov for samvær og fællesskab for udsatte børn og unge. Det er ekstra vigtigt, at vi også denne jul er med til at forebygge isolation og ensomhed ved at skabe stjernestunder for børnene", udtaler Karen Klemmed Hviid, som er ferielejrchef hos Blå Kors Danmark, i en pressemeddelelse.

En lejr i Hillerød Blå Kors Danmark afholder i år to julelejre i Silkeborg og Hillerød. På grund af praktiske omstændigheder har man været nødt til at aflyse en tredje julelejr på Fyn.

I sommerferien arrangerede Blå Kors ligeledes lejre i en tid med coronarestriktioner, så man har erfaringer med i bagagen i forhold til at give børn og unge gode oplevelser i trygge omgivelser.

Julelejrene drives af frivillige voksne, som i år løbende har måtte omstille sig den omskiftelige situation.

"Vi er dybt taknemmelige for, at vores frivillige vil bruge den ekstra energi på at sætte sig ind i alle de retningslinjer, vi skal overholde, og samtidig have overskud til den vigtigste opgave, nemlig at skabe fællesskab og give nærvær til børnene," siger Karen Klemmed Hviid.

Omkring 50 børn skal afsted på Blå Kors' julelejre, som finder sted den 27. til 30. december.

Lejrene er støttet af en række fonde og virksomheder som Ole Kirk's Fond, Augustinus Fonden, Jascha Fonden, Hempel Fonden og dagligvarekæden Lidl.

