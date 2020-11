Julekoncert i Støberihallen med Reg & Andreas

Koncerten, der varer i et par timer inklusiv pause, byder på Reg og Andreas, som med flyglet i centrum giver deres helt egne fortolkninger af engelske og danske julesange. På programmet står både sjove, kendte sange som for eksempel "Jingle Bells" og "Walking in the Air" samt andre klassikere, men de vil også præsentere publikum for nogle af deres egne nye julesange for eksempel "Julen er nær".