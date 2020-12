Se billedserie Normalt tager Kirsten Kann rundt på julemarkeder og sælger sine juleting. Men i år har corona tvunget hende til at gøre det anderledes. Hun har i stedet indrettet en julestue i sit private hjem. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Julehygge støtter børn på Grønland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julehygge støtter børn på Grønland

Hillerød - 07. december 2020 kl. 13:40 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Allerede da jeg ringer på Kirsten Kanns dør i ejendommen i Slotsgade, bliver jeg ramt af julehyggen. Et varmt, gyldent lys strømmer ud igennem den fint ornamenterede glasdør. Og da Kirsten Kann et øjeblik efter åbner, er det som selveste julekonen, der inviterer indenfor.

Det er da også den betegnelse, hun bruger om sig selv, når hun sætter sig ind i den del af lejligheden, der er kombineret kontor, kondirum og systue for at sysle med julestrømper, juletræstæpper, forklæder, nissehuer og juelpynt.

Arbejdet begynder tredje juledag og står på hele året. Også i sommerferien, hvor Kirsten Kann har materialer med, så hun kan sidde og lave de små ting i autocamperen, som hun og hendes mand, Jens Høyer Olsen, kører hele Norden tynd i.

Hjemme-julestue Resultatet af årets anstrengelser, kan man se i et andet rum i lejligheden, biblioteket. Normalt sælger Kirsten Kann sine ting på julemarkeder rundt omkring, for eksempel ved Gavnø Slot og i Helsingør. Men på grund af corona er julestuen i år rykket hjem i privaten, og de mange juleting, hun har produceret i årets løb, giver nu bøgerne kamp til stregen.

- Man skal jo have meget for at sælge. Der skal være et udvalg, for man vil som kunde gerne have noget at se på, inden man bestemmer sig. Derudover har jeg jo været mere hjemme, end jeg plejer, så jeg har fået lavet meget mere, og lageret er blevet større, siger Kirsten Kann, der har vist mig ind i biblioteket.

- Og jeg kan godt lide at sidde og lave det. Det er jo det vigtigste. Jeg slapper af med det.

De grønlandske børn Kirsten Kann sælger sine julesager til fordel for børne- og ungehuset Mælkebøtten i Nuuk. Huset er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og et krisecenter for børn og unge.

Det er blevet til i et samarbejde imellem Red barnet, Lions Club Nuuk, Nuuk Rotary Klub og Grønlands Arbejdsgiverforening, og huset har eksisteret siden 2006.

At pengene fra julesalget skal gå til de grønlandske børn i Mælkebøtten er en hjertesag for Kirsten Kann, som selv har besøgt huset, da hun var i Grønland.

Noget af det, hun faldt for, var den hyggelige stemning, der er i Mælkebøtten, som er bemandet med uddannede pædagoger og psykologer.

Stedet er lavet med tanke på ressourcesvage børn. Men det er blevet sådan, at alle børn i Nuuk har lyst til og kan lide at komme der, og på den måde får de ressourcestærke og de -svage børn glæde af hinanden.

- Vi var meget imponerede af stemningen, som var behagelig og rolig. Vi blev betaget af selve projektet, og der er jo desværre stadig en del grønlandske børn, som har brug for hjælp. Derfor giver det rigtig god mening at sende pengene derop, siger Kirsten Kann, der selv har 10 børnebørn.

- Men de klarer sig, som hun siger.

Bestemmer selv En anden årsag til, at hun har valgt at give pengene til de grønlandske børn i stedet for andre, større organisationer, som også hjælper børn er, at hun ved præcis, hvad pengene går til.

- Når man som privat donerer penge til huset, kan man selv bestemme, hvad pengene skal bruges til. Så når jeg sender penge derop, går de til det, der er sjovt for børnene. Det kan for eksempel være til julegaver eller til biografture. Sidste år skrev jeg, at de selv måtte bestemme og bruge pengene der, hvor der var et hul. Det, der er afgørende for mig, er, at de ikke går til administrationen, siger Kirsten Kann, som hvert år kan sende cirka 25.000 kroner børnenes vej.

Kirsten Kanns julestue i privaten i Slotsgade 14A er corona-venlig. Derfor skal man have mundbind eller visir på, når man besøger den. Og man skal ringe i forvejen, så der ikke bliver for mange kunder samlet i biblioteket på én gang.

Kirsten Kann kan kontaktes på 2028 6780, hvis man vil se hendes udvalg af pynt og hygge til julen.

relaterede artikler

Aflyst: Burhan G lader julefreden sænke sig over Royal Stage 07. december 2020 kl. 08:30

Maximalisten inviterer til julemarked 06. december 2020 kl. 15:25

Slottet fyrer op under nostalgi og julehumør 02. december 2020 kl. 16:30