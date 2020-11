Julegospel med Blichfeldt

Det er efterhånden en tradition, at Hillerød-drengen Anders Blichfeldt synger julen ind i sin hjemby - og i år venter der endnu mere gospel end tidligere. Dermed kan du godt begynde at glæde dig til en af julens festligste julekoncerter med swingende gospel-versioner af de klassiske julesange tilsat lidt rock'n'roll og et par helt nye julesange fra Blichfeldts hånd.