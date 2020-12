De tidligere år har der været over 100 mennesker til Juleaften for alle. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Juleaften for alle på stadion gennemføres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juleaften for alle på stadion gennemføres

Hillerød - 12. december 2020 kl. 03:51 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det traditionelle juleaftensarrangement Juleaften for alle gennemføres også i år.

Siden 2007 har mennesker, der ikke kendte hinanden i forvejen, holdt juleaften sammen et sted i Hillerød. Traditionen startede i 2017, hvor arrangementet »Juleaften for alle« blev holdt i Street-Lab, og de sidste par år har det været på Hillerød Stadion, fordi langt over 100 mennesker har deltaget i festlighederne.

I år har der længe på grund af corona og skiftende restriktioner været tvivl om, hvorvidt arrangementet kunne gennemføres, men i mandags kom der nye restriktioner fra myndighederne, hvor der blandt andet står, at planlagte arrangementer juleaften for sårbare, ensomme og hjemløse kan gennemføres.

- I sidste uge måtte vi ikke lave det, men med de nye restriktioner må vi gerne være 50, og så skal vi sidde i grupper af 10. Vi vil hellere gøre det for 50 end ikke at gøre det for nogen, fortæller Peter Bennett fra Hillerød Fodbold.

Livet kan give en lussing Det er fodboldklubben, der sammen med Mødrehjælpen står bag arrangementet, og Hillerød Kommune har godkendt det. Frivillige står på selve aftenen for al det praktiske, og der sidder en bordvært ved hvert bord, som sørger for, at alle føler sig velkomne.

Arrangementet er gratis, og der er tilmelding efter først-til-mølle.

- Hvis man ikke har nogen at være sammen med på den helligste aften på året, så er man i vores verden sårbar. Man behøver ikke at være visiteret, men livet kan give en en lussing, hvor man kommer ud af balance og oplever, at man er alene. Det kan være, at man er deleforældre og ikke har børnene i år, det kan være, at man er tilflytter og ikke har nogen venner. Vi har en hel del pensionister, som har mistet den bedre halvdel, fortæller Peter Bennett.

Maden er vigtig Han glæder sig over, at arrangementet kan gennemføres, på trods af et loft på 50 personer. Og hygge skal der nok blive masser af, selvom dans om juletræet, gaveuddeling og fællessang er aflyst. Julebanko gennemføres stadig.

- Det kan noget andet, når vi ikke er så mange. Vi har lige ændret menuen fra flæskestegsandwich til at hver deltager får en platte med and, flæskesteg og tre slags kartofler og risalamande til dessert. Maden er rigtig vigtig for folk, for det at man kan hygge med god mad, og at man kan dufte og smage, det bringer minder frem hos folk, siger Peter Bennett.

Juleaften for alle afholdes den 24. december på Hillerød Stadion, Selskovvej 76 i Hillerød. Tilmelding på www.hilleroedfodbold.dk, hvor man også kan skrive, hvis man vil hentes eller bringes. Dørene åbner klokken 17.30, og aftenen slutter klokken 21.