Se billedserie Sidste år deltog Lærke i EM og vandt. Her ses hun i den hvide gi, hvor hun er i fuld gang med at kaste sin modstander. Foto: Stephan Steigmann

Send til din ven. X Artiklen: Judo-talent vil med til OL 2020 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Judo-talent vil med til OL 2020

Hillerød - 18. januar 2018 kl. 07:24 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19-årige Lærke Marie Olsen har siden hun var ganske lille haft en kærlighed til kampsporten judo, men nu er hun mere fokuseret end nogensinde før. Hun går nemlig målrettet og benhårdt efter at blive udtaget til OL 2020. Derfor er hun nu gået i skarp træning og træner 20-25 timer om ugen. Hun træner både i Hillerød Judo klub og på landsholdet i Brønshøj.

- Det kræver, at man er i top 18 i sin vægtklasse på verdensranglisten, så man skal være disciplineret og målrettet for at nå OL, og så skal man også kunne tage imod nogle bank, for man går ikke kun ind og taber, når det sker. Det kan også være lidt af en ydmygelse. Man kan tabe på 10 sekunder, så det er vigtigt med en god mentalitet, der kan klare det, hvis man vil op på et højt niveau, siger Lærke Marie Olsen.

Det kom naturligt til Lærke Marie Olsen, at næste skridt i karrieren er OL. Kvalifikationsperioden til OL starter allerede til juni, men med titler som Danmarks mester og Nordisk mester i bagagen, så føler Lærke Marie Olsen sig klar. Man kan nok godt forestille sig, hvor hårdt det er at skulle forbedre sig selv konsekvent, men for Lærke Marie Olsen giver det blod på tanden efter mere.

- Jeg har brug for anerkendelsen fra sporten. Når man er vant til, at det går godt, så får man virkelig lyst til at arbejde på det, hvis der er noget, der halter, siger hun.

Men ikke nok med, at sporten får hende til at forbedre sig som udøver, så er der for Lærke også en vigtig livsfilosofi at hente:

- Sporten siger en del om livet. Man skal arbejde hele tiden og forbedre sig og sin position. Man vil med garanti blive kastet på et tidspunkt, men så er det bare op igen, selvom det kan være ydmygende, og man måske føler sig udstillet, siger Lærke Marie Olsen.

Lærke Marie Olsen kom på landsholdet i 2013, da hun var blot 14 år. Efterfølgende har hun rejst en hel del. Man kan mildest talt sige, at Lærke Marie Olsen lever i en kuffert, da hun rejser mellem 150-200 dage om året til turneringer og træningslejre. Hun er for nyligt hjemvendt efter en træningslejr ved Olympic Training Camp Mittersil, Østrig. Det er ifølge hende selv en af de hårdeste træningslejre, hvor nogle af verdens bedste judo-kæmpere er samlet.

- Man får kamp til stregen, netop fordi der er så dygtige atleter, som er samlet et sted. Vi har brug for den erfaring, og vi har brug for sparring. Det er lidt »Learning by doing«, siger Lærke Marie Olsen.

Slår man judo op på nettet vil man hurtigt finde ud af, at ordet betyder »Den milde vej«. Det handler ikke om at slå hinanden, men derimod om at udføre en korrekt teknik på modstanderen, og mon ikke det lykkes for Lærke Marie Olsen, når hun i weekenden stiller op i sit første Grand Prix i Tunesien i vægtklassen -63 kilo. Læs den fulde version i Frederiksborg Amts Avis