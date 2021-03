Lene Rømer overtog Kaffebar på Slotsgade i oktober. Nu glæder hun sig til at kunne byde kunderne velkommen tilbage. Arkvifoto: Martin Warming

Jubel på kaffebar over genåbningsplaner

Lene Rømer har blandt brugt nedlukningen på at male og sætte i stand og glæder sig nu til at vise resultatet frem for kunderne

Hillerød - 23. marts 2021 kl. 15:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Lene Rømer, der har Rømers Kaffebar på Slotsgade, lød særdeles glad, da Hillerød Posten fangede hende på telefonen tirsdag morgen - altså dagen efter, at de nye genåbningsplaner for blandt andet restaurationsbranchen blev præsenteret.

De betyder nemlig - hvis alt går vel - at restauranter og cafeer kan åbne for udendørsservering den 21. april.

"Jeg er glad for, at vi i første omgang kan få lov til at åbne for vores udendørsservering. Vi har jo haft åbent for to go, så folk har kunnet få en kop kaffe eller sandwich med på vejen, og det er gået rigtig fint, og der har været stor opbakning. Men det bliver selvfølgelig noget andet, at vores kunder nu igen kan sætte sig ned hos os og nyde kaffe, kagen eller sandwichen. Det glæder vi os meget til, og vi skal nok sørge for, at der bliver rigtig hyggeligt," lover Lene Rømer, der overtog Kaffebar den 1. oktober.

"Samtidig med, at vi overtog Kaffebar, blev der indført krav om mundbind, så vi har været berørt af coronarestriktionerne siden dag et. Men vi nåede at have et par rigtig gode måneder, inden vi blev lukket i december," fortæller Lene Rømer.

Har fået en makeover Hvis smitteudviklingen stadig er under kontrol den 6. maj, får blandt andet restauranter og cafeer lov til at invitere kunderne helt indenfor, og Lene Rømer glæder sig til at vise cafeen frem. Den har nemlig været gennem en makeover.

"Vi har brugt tiden på at male og sætte i stand, og vi har også skiftet en del af møblementet ud, så nu glæder vi os selvfølgelig vildt meget til at kunne åbne igen og vise vores kunder resultatet," siger hun.

