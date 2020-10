Jonny og Khalil fikser frisuren og skægget

"Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne velkommen i vores nye flotte frisørsalon, hvor der er masser af plads, så man ikke sidder for tæt. Det er jo vigtigt i disse corona-tider, og vi følger selvfølgelig alle myndighedernes retningslinjer, og vi har både handsker og mundbind på, når vi har kunder," understreger Jonny.

De to brødre bor til daglig i Solrød Strand, men de kunne godt tænke sig at flytte til Hillerød, hvis muligheden byder sig.

"Hillerød er en dejlig by. På den ene side er Hillerød en stor by, men på den anden side er her også stille og roligt - og rigtig hyggeligt. Det er også derfor, vi har valgt at åbne vores butik her," siger Jonny.