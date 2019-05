Jonathan Nielsen har været meget glad for sit job som særlig rådgiver. Men det er ikke det samme, som at han ikke har savnet arbejdet for byrådet i Hillerød, understreger han. Foto: Allan Nørregaard

Jonathan blev arbejdsløs, da statsministeren udskrev valg

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev valg, fik det helt særlige konsekvenser for det tidligere medlem af byrådet i Hillerød, Jonathan Schacht Halling Nielsen. De seneste knapt to og et halvt år har han nemlig været særlig rådgiver for Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), og da valgkampen gik i gang, blev Jonathan Schacht Halling Nielsen afskediget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her