Jonas er ny partner i la Cour Byg

Hillerød - 17. marts 2021 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

Daglig leder og Forsikringsansvarlig Jonas Zimmermann er indtrådt som partner i la Cour Byg A/S

Jonas blev ansat af direktør Filip la Cour i august 2019.

"Her bestod firmaet af 20 medarbejdere, og over de seneste år har Filip og Jonas arbejdet målrettet med at skabe en god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, samtidig med at kunderne oplever det høje serviceniveau, som la Cour Byg A/S er kendt for. La Cour Byg A/S har i dag 50 dygtige medarbejdere, som hver dag udfører alle typer opgaver indenfor forsikringsskader, privat og erhverv," skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

"Jonas har vist, at han har de kompetencer, som det kræver for at blive partnere i la Cour Byg, og jeg er glad for, at vi har kunne lave en aftale, så Jonas nu er partner i la Cour Byg A/S," siger Filip la Cour.

"Jeg har altid ønsket at blive partner, og samarbejdet mellem Filip og jeg er et perfekt match for virksomhedens fremtidige strategier," siger den nye partner Jonas Zimmermann i pressemeddelelsen.

