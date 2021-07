Se billedserie John Carlsens tager turen på denne cykel, der er noget lettere og mere avanceret end den, han kørte på i 1989. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

John Carlsen cykler til Italien for at bestige Gran Sasso - igen

Hillerød - 20. juli 2021 kl. 08:02 Af Magnus Eg Møller

Året er 1989, og John Carlsen, der er født i Vinderød, men nu bor i Hillerød, har i nogle år gjort sig bemærket som en stærk, ung bjergrytter. Det er 8. etape på Giroen, ruten hedder Rom-Gran Sasso, og John Carlsen kører for den irske holdkaptajn Stephen Roche, der et par år tidligere vandt både Tour De France, Giro d'Italia og VM i landevejsløb.

Der er 60-70 kilometer tilbage af ruten mod bjergtoppen. Feltet ligger samlet, og der bliver kørt stærkt, selvom det går opad. John Carlsen og feltet står overfor en kategori 3-stigning, og pludselig får John Carlsen sammen med et par andre ryttere et hul til feltet, der bliver større og større.

Med tre-fire minutter ned til feltet rammer førergruppen det sidste bjerg på ruten. 24 kilometer opad bakke. Efter at have kørt i 30 graders varme falder temperaturen efterhånden som rytterne stiger. Stigningen begynder at trække tænder ud.

- Jeg tænkte, det kun var et spørgsmål om tid, før jeg måtte slippe, fortæller John Carlsen. Men i stedet for at slippe, stikker han af.

John stikker af John Carlsen trækker fra forfølgerne og opbygger et forspring. De sidste tre kilometer er stejle - 12-14 procents stigning. Der begynder at ligge sne.

Han ligger helt alene foran med 40 sekunder ned til forfølgeren.

»kør, kør, kør«, bliver der råbt fra sportsdirektøren.

- Da jeg sidder alene oppe foran til sidst, kobler jeg hjernen fuldstændig fra. Det er det, der er forskellen på gode og halvgode cykelryttere. Evnen til at slå hjernen fra og æde sig selv - evnen til ikke at give slip, uanset hvor hårdt det er. Jeg var aldrig blevet professionel uden den evne.

John Carlsen stiller sig i pedalerne for at køre den tunge cykel over målstregen på toppen af Gran Sasso, der bliver stejlere og stejlere, jo tættere han kommer på toppen.

- Det ligger i en, at man bare ikke vil slippe, uanset hvor hårdt det er.

Forfølgeren haler en smule ind på ham, men han kommer ikke for alvor tæt på John Carlsen, der med åben mund, et udmattet blik og hænderne i vejret krydser målstregen på den snefyldte bjergtop med et 30 sekunders forspring.

Som den første dansker nogensinde, havde John Carlsen vundet en bjergetape i Giroen.

- Det var lidt af en sensation. Sejren blev ikke som sådan fejret, da det jo bare var en etapesejr, men jeg fik da et glas champagne, siger han.

Selvom Giroen ikke blev sendt i fjernsynet dengang, gik danskerens flotte etapesejr ikke ubemærket hen hjemme i Danmark.

Dagen efter fyldte et billede af John Carlsen på Gran Sasso med teksten »Styrmand Carlsen« forsiden af BT. Den forside har John Carlsen i dag indrammet og udstillet på sit lille cykelalter i sin stue i Hillerød.

- Det er ikke til at forklare, hvor hårdt det er at køre sådan et cykelløb. Man kører hver eneste dag, stresser i feltet og kroppen gør konstant ondt, og når etapen så er slut, sætter man sig ind i en bil og kører 300 kilometer til næste dags etape.

Udvidet frivilligdag John Carlsen har ikke besøgt bjerget siden sejren i 1989, men det vil han lave om på denne sommer, hvor han igen bestiger Gran Sasso. Denne gang med en gammel cykelkammerat og i en god sags tjeneste.

John Carlsen har, siden han indstillede cykelkarrieren, arbejdet i softwarevirksomheden EG i Ballerup. Virksomheden introducerede sidste år en årlig frivillig-dag, hvor medarbejderne kan bruge en dag på frivilligt arbejde.

Den frivilligdag har for John Carlsen, med EG's velsignelse, udviklet sig til 14 dage på cykel fra Ballerup til Gran Sasso med start den 13. august.

Undervejs på turen vil han holde de interesserede opdateret på Facebooksiden »Carlsens retour til Gran Sasso«, hvor han også indsamler donationer til Smilfonden.

Vejen - ikke målet John Carlsen cykler stadig, men det er ikke med et mål om at køre stærkt. Og selvom cyklerne er blevet hurtigere siden 1989, vil John Carlsen tage turen med ro. For der skal være tid til at nyde den.

- Jeg er kommet lidt op i livet, og jeg synes, det er vigtigt at sætte sig nogle mål, så man har noget at stå op til. Så er det jo meget sjovt at prøve lige præcis denne tur igen på grund af den historie, der ligger bag. Det handler om at komme ud i naturen, få lidt frisk luft og nogle fede oplevelser med vennerne. Som professionel kørte vi også nogle fede steder, men vi anede ikke, hvor man var henne. Jeg kan slet ikke huske turen op på Gran Sasso, så jeg ser meget frem til at køre den igen, siger han.

John Carlsen får følgeskab af vennen Keld Myhre, der aldrig har kørt på Gran Sasso, og målet er at cykle cirka 150-180 kilometer om dagen.

- Det bliver en hyggetur, men vi sætter os nogle mål, vi skal nå hver dag. Det handler meget om at få nogle gode oplevelser. Man behøver ikke altid fokusere på målet, men i stedet vejen dertil. Vi kommer til at køre gennem nogle steder med nogle fantastiske sights, og vi kommer til at opleve at køre ned langs kysten midt i sommersæsonen, siger John Carlsen og fortsætter:

-Det skal vi sørge for at nyde.