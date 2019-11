Sune Watts portrætterede Johanne Schmidt-Nielsen i programmet "Danmarks bedste portrætmaler". Pressefoto

Johanne Schmidt-Nielsen valgte Sunes portræt

Hillerød - 19. november 2019 kl. 22:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun fire timer havde maleren Sune Watts til at kreere et portræt af tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og nuværende generalsekretær for Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, i tv-programmet »Danmarks bedste portrætmaler«, som sendes på DR.

Tirsdag aften tonede Sune Watts fra Hillerød frem på skærmen, hvor han stod over for den store opgave. I programmet endte Johanne Schmidt-Nielsen med at vælge Sune Watts', mens han dog ikke nåede videre til semifinalen, da dommerne valgte at sende andre deltagere videre.

- Jeg er så glad for, at Johanne valgte mit portæt af hende i Danmarks bedste portrætmaler-konkurrencen. Som professionel kunstner er det meget vigtigt, at modellen kan lide portrættet, og derfor er jeg rigtig glad for, at hun valgte mit portræt, siger Sune Watts.

Ifølge Johanne Schmidt-Nielsen er hendes datter på halvandet år også særdeles begejstret for portrættet af Sune Watts, som Johanne Schmidt-Nielsen har fået med hjem.

- Det var svært at vælge, for det var på hver deres måde tre virkelig fine og flotte portrætter. Men jeg syntes Sunes farvevalg, var vildt smukt. De grønne nuancer. Simpelthen så flot, siger hun og fortsætter:

- Jeg har faktisk lige fået portrættet hjem. Da min datter på halvandet år så det, pegede hun på billedet og råbte »mor«. Det er da det bedste bevis på, at man kan se, hvem det er. Måske ender det med, at hænge inde på hendes værelse. Jeg synes stadig, det er lidt underligt, at hænge et portræt op af sig selv, siger Johanne Schmidt-Nielsen, som tilføjer, at hun selv er meget tilfreds med den lange og slange hals, hun har fået af Sune Watts:

- Tak for den. Sådan en har jeg altid ønsket mig, siger hun.

Drømmende øjne Som optakt til programmet havde den professionelle maler og tegner øvet sig ved at lave protrætter på fire timer af flere andre kendte danskere.

- For mig var det spændende allerede op til konkurrencedagen, og på selve dagen var det sjovt og hyggeligt at være en del af fællesskabet, siger Sune Watts om at være med i programmet.

For Sune Watts er det vigtigt, at de portrætter, han laver, er vellignende og æstetiske. Der er derfor ingen risiko for klovnenæser, når han går til lærredet.

- Min intention med portrættet af Johanne - og husk, det var, hvad jeg kunne nå på fire timer - var, at det skulle ligne godt. Den måde, jeg ser hende på, er, at hun har drømmende øjne, som også indeholder en toughness, fortæller Sune Watts og fortsætter:

- Jeg traf et valg med hensyn til baggrunden. Marmorskulpturerne i Statens Museum for Kunst synes jeg ikke, var så relevante i forhold til, at Johanne er ung og idealistisk. Til gengæld var de grønne kastanjetræer udenfor super fine, i og med de symboliserer optimisme, liv og vækst i deres farver og deres udtryk, så de kom med. Dertil havde Johanne knaldrøde sko på, så det røde kom med som et farveekko i linjeføringen i hendes hvide skjorte.

Selvom Sune Watts ikke kom med videre til semifinalen, er han glad for, han deltog i programmet.

- Sikke en uforglemmelig dag, konstaterer han.